Stellantis modifie son modèle d’affaire dans 14 États américains

Stellantis ne stocke plus de modèles thermiques dans 14 États.

Seules les commandes directes peuvent contourner cette règle.

Les modèles Jeep Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe sont en forte demande.

Il s’agit assurément d’une tendance qui va prendre de l’ampleur dans les prochains mois et années. Avec le resserrement des normes nord-américaines sur l’émission des véhicules, les véhicules électrifiés ou purement électriques vont avoir priorité sur les véhicules purement thermiques.

C’est d’ailleurs déjà le cas avec les véhicules du constructeur Stellantis qui n’envoie déjà plus de véhicules équipés de groupes motopropulseurs qui s’alimentent exclusivement en essence. En effet, selon ce qu’a appris le site Automotive News, Stellantis qui regroupe les marques Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo et Maserati, n’enverrait plus de véhicules purement thermiques dans 14 États américains où les standards d’émissions sont les mêmes qu’en Californie. Autrement dit, ces 14 autres États suivent les règles avancées par le CARB (ou California Air Resources Board).

Cette décision serait même précoce, car les constructeurs ne sont pas tenus de respecter ces règles, soit de vendre un certain pourcentage de véhicules zéro émission, avant 2026. Cette concentration des modèles hybrides rechargeables – pensons notamment au Jeep Wrangler 4xe et au Jeep Grand Cherokee 4xe – affecte aussi les concessions des États qui n’ont pas à respecter les normes du CARB. Toujours selon l’article d’Automotive News, les concessions de ces États qui ne respectent pas les normes CARB, ne peuvent plus commander d’exemplaires « PHEV » sans commande directe du consommateur.

Ce qui est clair, c’est que cette séparation du territoire américain en deux – les États CARB et les autres – va affecter le modèle d’affaires des constructeurs, mais aussi des concessions automobiles, à court et moyen terme du moins.

Stellantis a commencé à modifier les allocations pour les deux groupes d’États il y a environ deux mois. En avril, le constructeur automobile a informé ses concessionnaires que les États membres du CARB appliquaient des normes plus strictes en matière de gaz à effet de serre, avec effet rétroactif à partir de l’année modèle 2021. Ces normes sont distinctes des minima de vente de véhicules sans émissions qui débuteront en 2026.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 36 % de la population américaine habite dans les 14 États CARB, tandis que quatre autres États travaillent actuellement à adopter les normes de la Californie. Dans ces États CARB, les concessions devront miser davantage sur une flotte plus riche en motorisations électrifiées. Quant aux autres États (non-CARB), il sera très difficile d’obtenir des modèles électrifiés, car les constructeurs vont surtout se concentrer sur les États dont les normes sont plus sévères.

Bref, cette nouvelle réalité risque d’être commune dans quelques mois et celle-ci ne s’appliquera pas seulement aux véhicules du géant Stellantis.