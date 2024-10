Stellantis et Factorial franchissent une nouvelle étape dans l’accélération de la technologie des batteries à l’état solide

– Stellantis et Factorial intègrent des batteries à l’état solide dans les Dodge Charger Daytona EV de 2026.

– La technologie de batterie à l’état solide FEST de Factorial offre une densité énergétique de plus de 390 Wh/kg.

– Cette collaboration marque une étape vers l’adoption massive des véhicules électriques équipés de batteries à l’état solide.

Stellantis N.V. et Factorial Inc. ont annoncé conjointement que leur collaboration portera la technologie des batteries à l’état solide au premier plan du développement des véhicules électriques (VE). Stellantis prévoit d’intégrer les batteries à semi-conducteurs avancées de Factorial dans une flotte de démonstration du nouveau véhicule électrique Dodge Charger Daytona, qui devraient prendre la route d’ici 2026.

S’appuyant sur l’investissement de 75 millions de dollars de Stellantis dans Factorial en 2021, le partenariat vise à tirer parti de la technologie de batterie à semi-conducteurs FEST de Factorial pour améliorer les performances des VE et les rendre plus abordables. La nouvelle flotte de Dodge Charger Daytonas permettra à Stellantis de valider la technologie de la batterie et de tester ses performances dans le monde réel avant de passer à une mise en œuvre plus large.

La technologie de batterie FEST, propriété de Factorial, offre des avantages significatifs par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles. Avec une densité énergétique supérieure à 390 Wh/kg, les batteries à l’état solide offrent un stockage d’énergie plus important, un poids réduit, des performances globales améliorées et la possibilité de réduire les coûts des véhicules au fil du temps. Ces caractéristiques rendent la technologie de Factorial particulièrement adaptée aux véhicules électriques de la prochaine génération.

Stellantis utilisera la plateforme STLA Large pour cette initiative, qui est conçue pour permettre la production en grande quantité de VUS électriques et de véhicules performants. Cette plateforme joue un rôle central dans la stratégie Dare Forward 2030 de Stellantis, qui prévoit de produire jusqu’à deux millions de véhicules dans le monde.

Ned Curic, directeur de l’ingénierie et de la technologie de Stellantis, a souligné l’importance de cette nouvelle technologie en déclarant : « En intégrant la solution de batterie innovante de Factorial dans la plateforme STLA Large, nous validons son potentiel pour améliorer notre gamme de véhicules électriques, en veillant à ce que les clients bénéficient de meilleures performances, d’une plus grande autonomie et de temps de charge plus rapides dans les années à venir. »

Siyu Huang, PDG et cofondateur de Factorial, s’est fait l’écho de ces sentiments en déclarant : « Nous pensons que la technologie à semi-conducteurs peut jouer un rôle crucial pour permettre à la prochaine génération de VE d’améliorer ses performances et de réduire ses coûts. »

Factorial, dont le siège est aux États-Unis, est reconnue pour sa technologie de pointe en matière de batteries à semi-conducteurs, qui offre une plus grande autonomie, une meilleure sécurité et des solutions de rechange rentables aux batteries traditionnelles. La plateforme FEST de l’entreprise a permis d’établir des partenariats avec des constructeurs automobiles internationaux, notamment Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai Motor Company et Kia Corporation.