Stellantis dévoile la plateforme STLA Medium

Le groupe Stellantis, qui regroupe plusieurs marques américaines, françaises et italiennes notamment, a procédé au dévoilement de sa nouvelle plateforme STLA Medium destinée entièrement à la propulsion électrique. Il s’agit de la première architecture planifiée pour le géant de l’automobile, Stellantis qui prévoit en ajouter trois autres dans les mois et années à venir : Small, Large et Frame.

Rappelons que Stellantis a comme objectif de vendre uniquement des véhicules électriques à batteries en Europe d’ici 2030, tandis qu’en Amérique du Nord, le but est de vendre des véhicules électriques dans une proportion de 50 % d’ici 2030 également. La carboneutralité, quant à elle, serait atteinte d’ici 2038.

Cette nouvelle architecture développée pour une multitude de véhicules est capable d’accueillir un empattement entre 2 700 et 2 900 millimètres, un véhicule d’une longueur variant entre 4,3 et 4,9 mètres, une garde au sol pouvant atteindre 220 millimètres.

Mais, ce qui intéresse surtout les adeptes de la propulsion électrique, c’est le potentiel du bloc de batteries. La plateforme STLA Medium serait capable de rouler sur une distance de 700 km avant de nécessiter une recharge. Sans surprise, cette distance a été calculée avec le cycle WLTP qui est, rappelons-le, plus optimiste que celui utilisé pour calculer l’autonomie électrique sur le continent nord-américain. Cette distance de 700 km est rendue possible grâce à l’addition de l’ensemble Performance. L’ensemble régulier confère à la plateforme une autonomie possible de 500 km, toujours selon la méthode WLTP.

La capacité utile de la batterie est de 98 kWh, tandis que la plateforme fait appel à la technologie 400 volts, avec une potentielle moyenne de consommation estimée à 14 kWh/100 km. Stellantis estime également que le temps de recharge pour passer de 20 à 80 % de l’énergie de la batterie nécessiterait 27 minutes ou, selon les dires de la marque, une moyenne de 2,4 kWh par minute.

Cette plateforme STLA Medium sera utilisée à toutes les sauces à l’intérieur de l’empire Stellantis, que ce soit en version à deux roues avant motrices ou à rouage intégral, tandis que la puissance envisagée oscillerait entre 160 et 285 kW (214 et 382 chevaux).

Stellantis a également indiqué dans son communiqué qu’il avait pensé à l’évolution de la technologie dans le domaine des batteries. La plateforme serait donc conçue pour recevoir un bloc de batteries à l’état solide ou même une batterie sans nickel ni cobalt.