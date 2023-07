5 questions sur la Lexus TX 2024

Dans une mer de VUS de luxe de taille moyenne à trois rangées, un nouveau visage se distingue : le Lexus TX 2024. Ce nouveau VUS haut de gamme est prêt à redéfinir les normes de son segment en combinant un luxe extraordinaire, une puissance puissante et une technologie de pointe. Le TX, qui témoigne de l’engagement de Lexus à répondre aux exigences changeantes des conducteurs d’aujourd’hui, garantit à tous les passagers un voyage de conduite exaltant et inégalé. Alors, plongeons dans le vif du sujet et répondons à cinq questions clés sur le tout nouveau Lexus TX 2024, le véhicule qui s’apprête à bousculer le monde des VUS haut de gamme.

Options de motorisation : Une nouvelle ère de performance avec deux moteurs turbocompressés de 2,4 litres.

Le Lexus TX 2024 apporte polyvalence et puissance au marché des VUS avec trois options de motorisation impressionnantes, dont deux moteurs turbocompressés de 2,4 litres et un V6 VEHR de 3,5 litres pionnier. Le TX 350 AWD est équipé d’un moteur 4 cylindres en ligne de 2,4 litres turbocompressé, qui offre des performances de conduite élégantes et raffinées. Le TX 500 h DIRECT4 AWD est équipé d’un système hybride parallèle turbocompressé de 2,4 litres très performant.

Puissance et efficacité du système VEHR : V6 VEHR 3.5L pionnier

Révolutionnant le marché des VUS de luxe, le Lexus TX 550 h+ DIRECT4 AWD est équipé d’un moteur hybride rechargeable V6 de 3,5 litres, le premier du genre dans la gamme Lexus. Ce groupe motopropulseur de pointe allie harmonieusement la puissance robuste d’un moteur V6 à l’efficacité d’un système hybride rechargeable, pour atteindre une puissance impressionnante de 406 chevaux. Mais il ne s’agit pas seulement de puissance brute. Lexus a conçu ce moteur dans une optique de développement durable, offrant une autonomie substantielle de 53 km en mode tout électrique. Cela signifie que les petits trajets quotidiens peuvent être effectués entièrement en mode EV, ce qui réduit considérablement les émissions et la consommation de carburant.

Le design : L’élégance, à commencer par la calandre en fuseau unifié et le design unique de Lexus

Intégrant le langage stylistique caractéristique de Lexus, le 2024 TX présente une silhouette distincte et accrocheuse. La calandre innovante unifié de la carrosserie trapézoïdale reflète l’éthique de conception initiale de Lexus, intégrant les phares et une calandre basse pour créer une forme de fuseau homogène. Ce design n’est pas seulement esthétique. Il améliore les performances aérodynamiques, la stabilité de la tenue de route et l’efficacité du refroidissement. De sa face avant moderne et résolue à sa barre lumineuse en forme de L à l’arrière, le TX respire la puissance et l’élégance.

Un intérieur de niveau supérieur : Technologie avancée et caractéristiques haut de gamme

L’intérieur du Lexus TX 2024 est un mélange de technologie et de luxe. Le design du poste de pilotage axé sur le conducteur comprend un écran tactile multimédia de 14 pouces de série et un écran multi-informations de 12,3 pouces en option, offrant des commandes faciles à utiliser et des informations claires et accessibles. L’affichage tête haute (HUD) en option minimise les distractions du conducteur et garantit une bonne visibilité. Le système audio ambiophonique Mark Levinson Premium à 21 haut-parleurs et les multiples ports de chargement et prises de courant améliorent encore l’expérience de conduite. Avec des rangements accessibles depuis toutes les rangées, le TX garantit confort et commodité à tous les passagers.

La concurrence : Dominer le segment des VUS haut de gamme à trois rangées

Avec le Lexus TX 2024, la marque fait une entrée audacieuse sur le marché des VUS premium de taille moyenne à trois rangées. Offrant un espace considérable, un intérieur silencieux et confortable, et une gamme variée d’options de motorisation, le TX est prêt à livrer une concurrence féroce à l’Acura MDX et à l’Infiniti QX60. Spécialement conçu pour le marché nord-américain, le TX porte l’expérience du VUS à de nouveaux sommets grâce à son design élégant, ses caractéristiques avancées et ses capacités de haute performance.

Le Lexus TX 2024 est un nouveau venu dans le segment des VUS de luxe de taille moyenne à trois rangées. Il allie harmonieusement luxe et performance, établissant de nouvelles références grâce à ses options de motorisation polyvalentes, son design élégant et sa technologie avancée. Ses caractéristiques uniques et ses capacités de haute performance en font un concurrent de taille face à des modèles bien établis comme l’Acura MDX et l’Infiniti QX60. En assemblant le TX dans l’Indiana, Lexus souligne son engagement envers le marché nord-américain, promettant un voyage luxueux et agréable à chaque passager. Le tout nouveau Lexus TX 2024 ne se contente pas de redéfinir les VUS de luxe, il les amène à un tout autre niveau.