Stellantis confirme la technologie de batterie à semi-conducteurs pour la Dodge Charger EV 2026

Stellantis a validé les cellules de batterie à semi-conducteurs de taille automobile développées par Factorial Energy, ouvrant ainsi la voie à leur première application en production dans la Dodge Charger électrique, prévue pour 2026.

Comparativement à la technologie lithium-ion traditionnelle, les batteries FEST (Factorial Electrolyte System Technology) de Factorial offrent une densité énergétique de 375 Wh/kg sur plus de 600 cycles. Les cellules permettent une recharge de 10 % à plus de 90 % en seulement 18 minutes et supportent des taux de décharge allant jusqu’à 4 C. Le bloc-batterie de Factorial, pesant 580 livres contre 800 livres pour un système lithium-ion classique, est conçu pour prolonger l’autonomie tout en réduisant le poids total du véhicule et les coûts.

Bien que les cellules aient été validées à température ambiante, elles sont conçues pour fonctionner dans une plage allant de -30 °C à 45 °C. Stellantis a précisé que sa plateforme STLA Large, utilisée notamment pour le Jeep Wagoneer S et la Dodge Charger EV, est parfaitement adaptée à l’intégration des batteries à semi-conducteurs de Factorial.

Stellantis et Factorial Energy collaborent depuis 2021 pour faire avancer la technologie des batteries à semi-conducteurs. Factorial travaille également en partenariat avec Mercedes-Benz pour commercialiser cette technologie.

Siyu Huang, PDG de Factorial Energy, a déclaré que l’équilibre entre haute densité énergétique, longévité des cycles, recharge rapide et sécurité à l’échelle automobile représente une percée majeure, qualifiant cette réalisation de passage « de la recherche à la réalité » pour la technologie des batteries de nouvelle génération.

Stellantis prévoit de lancer une flotte de Dodge Charger électriques en 2026 équipée des blocs-batteries de Factorial, marquant ainsi une étape importante de sa stratégie d’électrification.