La nouvelle Dodge Charger intègre un système de traction intégrale de série

Dodge présente le tout premier muscle car équipé de la traction intégrale sur l’ensemble de sa gamme.

Les modèles électriques de la Dodge Charger offrent une traction intégrale avec une puissance de 670 chevaux, tout en conservant les performances et la maniabilité emblématiques des muscle cars.

Des modes hiver spécifiques incluent un réglage pour la neige afin d’optimiser la traction et un mode drift permettant des glissades contrôlées en propulsion.

Tous les modèles à quatre portes et les versions à moteur à essence, prévus pour 2025, seront dotés de la traction intégrale de série.

Dodge a dévoilé la toute nouvelle Charger Daytona, le premier et unique muscle car à traction intégrale au monde, alliant haute performance et capacité à affronter toutes les conditions climatiques. Le modèle électrique a récemment terminé une série de tests hivernaux rigoureux dans la péninsule supérieure du Michigan, prouvant son aptitude à affronter la neige et la glace sans compromettre sa puissance.

La Dodge Charger Daytona à deux portes est offerte en deux versions : le modèle Scat Pack développant 670 chevaux et le modèle R/T avec 496 chevaux. Les deux intègrent la traction intégrale de série, une rupture importante avec l’architecture traditionnelle à propulsion des muscle cars.

Des essais à -30 °C pour mettre à l’épreuve les 670 chevaux électriques

Les tests hivernaux ont démontré comment l’architecture électrique de la Charger permet des capacités de traction intégrale inédites dans l’univers des muscle cars. Le module de propulsion arrière est équipé d’un différentiel à glissement limité mécanique qui améliore la traction par temps froid, tandis que le moteur avant ajoute puissance et contrôle supplémentaires.

« La toute nouvelle Dodge Charger est véritablement le seule muscle car à traction intégrale au monde », affirme Matt McAlear, PDG de Dodge. « La gamme Dodge Charger offrira des motorisations multi-énergies et, quel que soit le modèle choisi, la traction intégrale sera de série. C’est un avantage autant pour la marque Dodge que pour nos clients vivant dans des climats plus froids. »

La Charger propose des modes de conduite spécifiques aux conditions hivernales. Le mode Pluie/Neige maximise la traction en répartissant le couple également entre les roues avant et arrière tout en activant le contrôle de traction et la stabilité électronique. Pour les amateurs de sensations fortes, le mode Drift/Donut permet de passer en propulsion pour des manœuvres typiques des muscle cars, même sur la neige.

Ces fonctionnalités conçues pour l’hiver sont incluses sur toutes les versions de la nouvelle Charger. Les modèles Charger Daytona à quatre portes arriveront en concession au cours de la première moitié de 2025, suivis des modèles à essence Dodge Charger SIXPACK dans la seconde moitié de l’année. Tous les modèles de la gamme seront équipés de la traction intégrale de série.

Les modèles Charger Daytona Scat Pack et Charger Daytona R/T à deux portes sont déjà disponibles dans les concessions Dodge à travers le Canada.