Stellantis arrête la production de la Fiat 500e en raison de la faiblesse de la demande de VE

Une usine italienne interrompt l’assemblage pendant quatre semaines en raison de la baisse des commandes de VE en Europe

Stellantis interrompt la production de la Fiat 500e pendant quatre semaines, reflétant un ralentissement plus large des ventes mondiales de véhicules électriques.

Malgré ce revers, l’entreprise prévoit d’investir 100 millions d’euros dans l’usine de Mirafiori afin d’améliorer les performances de la batterie de la 500e.

La Fiat 500e reste une option abordable pour les véhicules électriques au Canada, car elle bénéficie d’importantes remises fédérales et provinciales.

Stellantis a annoncé une suspension temporaire de quatre semaines de la production de la Fiat 500e dans son usine historique de Mirafiori à Turin, en Italie, à compter du 13 septembre. Cette décision fait suite à un manque de commandes sur le marché européen des voitures électriques, comme le rapporte Reuters.

L’arrêt de la production reflète un ralentissement mondial plus large des ventes de véhicules électriques, qui a incité plusieurs constructeurs automobiles, dont Stellantis, à réévaluer leurs stratégies d’électrification. Les experts du secteur attribuent ce ralentissement à l’incohérence des politiques d’incitation écologique sur les différents marchés.

Malgré ce revers temporaire, Stellantis poursuit ses projets d’investissement de 100 millions d’euros dans l’usine de Mirafiori afin d’améliorer les performances de la batterie de la Fiat 500e. L’entreprise a également l’intention d’introduire une variante hybride de la Fiat 500 entre 2025 et 2026, dans le cadre de sa stratégie à long terme.

Stellantis envisage de transformer le complexe de Mirafiori en un centre mondial d’innovation en matière de mobilité durable. Cependant, les syndicats ont demandé la revitalisation de l’usine avec l’introduction d’un nouveau modèle de voiture abordable à grand volume.

En Italie, le gouvernement a mis en œuvre une initiative d’un milliard de dollars pour encourager la transition vers des véhicules plus propres. Toutefois, des désaccords persistent entre Stellantis et le gouvernement concernant les stratégies d’incitation les plus efficaces pour stimuler l’adoption des VE.

La Fiat 500e continue d’être commercialisée au Canada comme une option de VE abordable. Avec un prix de départ de 42 190 $, elle est éligible à des remises fédérales de 5 000 $ et provinciales de 7 000 $, ce qui en fait le véhicule électrique le plus abordable de sa catégorie pour l’année modèle 2024 dans le pays.

La version canadienne de la Fiat 500e est équipée d’une batterie de 42 kWh, offrant une autonomie estimée à 227 km. Elle est dotée d’une capacité de charge rapide qui permet d’atteindre une autonomie de 50 km en cinq minutes. Avec un poids d’environ 1 361 kg, elle est le véhicule électrique à batterie le plus léger de son segment et comprend le système Uconnect 5 pour la technologie embarquée.

Alors que Stellantis traverse cette période difficile sur le marché des véhicules électriques, les observateurs du secteur suivent de près la manière dont l’entreprise mettra en œuvre son investissement dans Mirafiori et s’adaptera aux changements politiques en cours et à la dynamique du marché. Le secteur automobile continue d’ajuster ses stratégies de fabrication pour s’aligner sur les demandes actuelles du marché des véhicules électriques.