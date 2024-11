SEMA 2024 jour 2: des véhicules d’exception et une tonne de Tesla Cybertruck

C’est dans une atmosphère que l’on peut qualifier de particulière qu’a débuté la deuxième journée du salon SEMA, soit seulement quelques heures après l’élection du nouveau président américain.

EcoloAuto est sur place pour couvrir les nombreux dévoilements en plus d’y voir de près les dernières innovations dans l’industrie des pièces et accessoires automobiles. En cette deuxième journée de l’édition 2024 du salon SEMA qui se tient à Las Vegas, nous avons concentré notre attention sur les voitures d’exception mises de l’avant ainsi que les trop nombreux exemplaires de Tesla Cybertruck.

Des voitures d’exception sous les yeux

Pour des ateliers de restauration ou de modification, le salon SEMA est une occasion en or de se bâtir une réputation en y présentant sa plus récente création. De plus, d’importants acteurs de l’industrie automobile vont choisir judicieusement la voiture vedette de leur kiosque afin de se démarquer des nombreuses autres attractions. Voici en rafale les véhicules d’exception qui ont croisé notre chemin à l’édition 2024 du salon SEMA.

Une tonne de Tesla Cybertruck

Le véhicule de l’heure actuellement, c’est assurément le Tesla Cybertruck. Alors que les premières livraisons viennent tout juste d’être effectuées sur notre marché, le véhicule circule sur les routes américaines depuis plusieurs mois déjà. Et il continue d’attirer l’attention et d’être toujours autant polarisant. Dans cette optique, des dizaines de marchands et de commerçants ont choisi d’inclure un Tesla Cybertruck dans leur kiosque. On a vite compris que c’était une fausse bonne idée, puisque c’est possiblement le modèle qui est présent en plus grand nombre. En tentant d’attirer l’attention avec le modèle de l’heure, ces entreprises sont plutôt devenues l’une parmi tant d’autres. D’ailleurs, un kiosque de pellicule de vinyle ne comptait pas moins de neuf exemplaires de la camionnette électrique.

Et c’est sans compter les nombreux Tesla Cybertruck exposés à l’extérieur.