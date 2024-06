Saviez-vous que Mazda avait une impressionnante collection aux États-Unis? On l’a visitée et voici ce qu’on y a trouvé.

À Irvine en Californie, dans le sous-sol d’un immeuble de bureaux se trouve sans doute la plus belle collection de véhicules Mazda sur notre continent. Cet édifice à bureaux, c’est l’un de ceux de Mazda North America. Cette collection est privée et l’accès au public y est interdit. Mazda nous a accordé le privilège d’y passer quelques heures et voici ce qu’on y a découvert.

Dans les jours précédant notre visite, les responsables de cette collection se sont assurés de dépoussiérer les voitures qui n’ont à peu près pas vu de rayon de soleil depuis le début de la pandémie. Entièrement fait de béton, cet endroit aurait très bien pu servir de stationnement sous-terrain pour les employés du constructeur. Pourtant, non. Pour le plus grand bonheur de passionnés comme nous le sommes, cet endroit est une caverne d’Ali Baba transformée en musée interne.

Étant inconditionnels de la Miata et de la MX-5 qu’elle est devenue, nous avons craqué lorsque nous avons aperçu le trio réuni des trois premiers exemplaires du modèle. Peintes en bleu, blanc et rouge, elles ont d’abord été exposées au lancement de la Miata en 1989 au Salon de l’auto de Chicago. La bleue et la rouge n’ont que quelques milliers de milles au compteur alors que la blanche a mis de l’avant ses prouesses en course automobile avec Dan Edunds à son volant.

Comme on peut le voir en jetant un coup d’oeil aux quelques photos, les voitures de course sont nombreuses dans ce sous-sol californien. Au cours de notre visite, on y a aperçu une MX-6 GTU 1989 en train d’être restaurée dans la portion de l’atelier de l’endroit. On a pu y voir de près également une RX-7 IMSA GTO, une RX-2 1973 décorée aux couleurs de Car and Driver ainsi qu’une RX-7 Daytona 1979.

Revenons aux MX-5. Cette collection comporte de multiples concepts du modèle au fil des époques. Elle renferme notamment la Club Racer tout de jaune vêtue, la M Coupé 1996, une MX-5 Super25 ainsi qu’une Miata Speedster qui a joué un caméo dans le film Fast & Furious (Rapides et dangereux). Aux côtés d’elles prend place la 500 000e MX-5. Il s’agit du modèle 1999 peint en orange métallique Évolution.

Parce que Mazda, ce n’est pas que la Miata. Il est digne de mentionner la quantité de même que la qualité de RX-7 présentes dans cette collection. Les trois générations de ce coupé sport à moteur rotatif y sont représentées avec des exemplaires entièrement d’origine qui donnent l’impression d’être directement sortis de l’usine.

Cet endroit est également empreint de l’évolution de Mazda, comme en témoigne l’Amati 1000 qui devait lancer la division de luxe du constructeur. L’endroit abrite aussi des versions conceptuelles de modèles comme le CX-5, la Mazdaspeed3 et la RX-8 en plus de modèles spéciaux comme un REPU (une camionnette à moteur rotatif), une Cosmo, une GLC ainsi qu’une 323 GTX.

En bref, si certains constructeurs automobiles se contentent de vendre de véhicules neufs et que leur niveau d’excitation serait le même avec des appareils ménagers, il en est autrement pour Mazda. À l’échelle globale, Mazda est un constructeur de petite taille, mais on est fier du patrimoine et de l’héritage. C’est une marque de passionnés. De passionnés de conduite. De passionnés d’histoire. De passionnés de développement. Mazda est une marque de passion et cette collection l’illustre à merveille.