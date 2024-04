Premier essai Mazda MX-5 2024 : Le remède, même si ce n’est que temporairement

Mazda MX-5 2024 points forts :

– Meilleure conduite que jamais.

– Excellente boîte de vitesses manuelle.

– Différentiel arrière et direction améliorés.

Mazda MX-5 2024 point faible :

– Les nouveaux designs de roues sont « bof »… J’essaie…

La vie est une montagne russe. La plupart d’entre nous connaîtront des hauts extrêmes qui seront inévitablement contrebalancés par des bas intenses. C’est ce qu’on appelle l’équilibre et c’est l’un des piliers de l’univers. Il est entendu que, comme le bien et le mal, les hauts et les bas ne peuvent exister sans l’un ou l’autre. Heureusement, Mazda a créé la MX-5 Miata il y a plus de 35 ans pour nous aider à naviguer entre ces deux pôles.

J’ai la chance d’avoir une vie incroyable, une famille aimante qui me soutient, des enfants exceptionnels et les meilleurs amis que l’on puisse espérer avoir. Tous m’ont aidé et continuent de me soutenir dans ce qui a été jusqu’à présent la période la plus exigeante de ma vie. Ma passion pour les voitures et ma carrière ont également leur rôle à jouer et l’invitation de Mazda à conduire la nouvelle MX-5 2024 ne pouvait pas mieux tomber.

L’amour de la Miata

Depuis ses débuts en 1989, la Mazda MX-5 Miata s’est taillé une place de choix en tant qu’incarnation du plaisir de conduire une voiture de sport à un prix abordable, alliant la fiabilité à l’exaltation d’une traction arrière. De la NA originale au modèle actuel, chaque génération a affiné l’héritage de son prédécesseur sans perdre l’essence de ce qui a fait sa grandeur. De l’introduction du toit rigide rétractable dans le modèle RF aux améliorations significatives de la puissance, le parcours jusqu’au modèle 2024 a été jalonné d’améliorations réfléchies qui respectent ses racines.

Écran et feux

Pour 2024, la Miata présente plusieurs améliorations clés qui rehaussent son interface utilisateur et son attrait esthétique. Une inclusion notable est l’écran de 8,8 pouces, qui répond aux entrées tactiles avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour le reste, l’habitacle typiquement minimaliste de Mazda reste intact. Cette caractéristique a nécessité un recâblage complet, ce qui explique la résolution accrue de la caméra de recul, entre autres.

En outre, de nouveaux designs de jantes et de nouvelles options de couleurs, comme le gris aéro, ainsi que des phares et des feux arrière redessinés, renforcent l’attrait visuel sans nuire à l’aspect emblématique de la voiture.

2024 : À la recherche de la perfection

La recherche de la perfection est une quête qui s’étend à toutes les formes d’art et de technologie. Dans le monde de l’automobile, cette quête va au-delà de la vitesse et de l’efficacité : il s’agit d’harmoniser le design, les performances et la joie de vivre. La Mazda MX-5 Miata a représenté tout cela, même la moins appréciée des NC, car le roadster a toujours incarné l’esprit de ce que beaucoup considèrent comme la quintessence de la voiture du conducteur.

Il n’y avait rien à redire sur la MX-5 2023. Mais en suivant l’approche de la Porsche 911 — étirer le modèle et l’améliorer continuellement — quelqu’un dans la maison Mazda l’a fait et l’a rendu meilleur. La direction, d’une manière ou d’une autre, s’est améliorée. Grâce à des ajustements logiciels, la sensation de la direction a été améliorée avec une réduction du jeu au centre et de la friction. Il n’y a plus de délai, ce qui n’était pas le cas auparavant, lors de la commande de la direction depuis le centre. Mais ce n’est pas tout.

Le différentiel arrière à verrouillage a été amélioré avec moins de précharge pour avoir moins d’impact sur la prise de virage initiale. La puissance est mieux répartie au fur et à mesure que le volant se déroule, car le différentiel fonctionne de manière plus proactive et non réactive. En d’autres termes, il réagit plus rapidement. Et il fonctionne en toute transparence. En outre, le MX-5 dispose désormais d’un mode DSC piste qui permet au système actif de sécurité de vous laisser traîner de côté plus longtemps, mais jamais assez pour érafler la peinture.

Sous le capot, la Miata 2024 conserve son moteur atmosphérique de 2 litres, développant 181 chevaux et 151 lb-pi de couple. Associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, la MX-5 promet des sensations tactiles et l’une des expériences de conduite les plus prenantes à moins de six chiffres. La Honda Civic Type R, les jumelles SubaYota BGRZ86, la Porsche 718, et c’est tout.

Respirer

Conduire la Miata, en particulier sur des routes emblématiques comme l’Angeles Crest Highway, c’est faire l’expérience de la libération sur roues. La connexion ressentie grâce à la direction et à la réactivité de l’accélérateur est aussi exaltante qu’elle ne l’a jamais été. Depuis 25 ans que je conduis différentes Miatas, chaque voyage réitère l’attrait principal de la voiture : il ne s’agit pas seulement de conduire, il s’agit de se sentir vivant. De respirer et d’être reconnaissant parce que, quoi qu’il arrive, la vie est belle.

La MX-5 Miata 2024 incarne aujourd’hui plus que jamais (je n’aurais jamais cru que ce serait possible) la quête philosophique de Mazda pour la perfection automobile et le Jinba-Ittai, un sentiment d’unité entre le conducteur et le véhicule. Alors que d’autres voitures peuvent opter pour plus de puissance ou plus de gadgets, la Miata reste fidèle à ses racines, offrant une expérience de conduite pure, non diluée, qui se classe parmi les plus grandes voitures de conduite au monde.

Les heures que j’ai passé au volant de la Mazda MX-5 2024 m’ont temporairement libéré du poids de la vie. Malheureusement, et peut-être égoïstement, Mazda a voulu reprendre les clés à la fin de la journée de conduite…