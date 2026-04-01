Salon de NY — Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 : le V8 de la sagesse

Il y a des noms dans l’univers automobile qui portent un poids particulier. Celui de la Corvette en est bien sûr un, mais celui de Grand Sport en fait également partie. Au fil de l’histoire de la Corvette et de celle d’autres véhicules de l’empire de General Motors, il y a eu plusieurs variantes Grand Sport. Eh bien, ajoutez-en une à cette liste, avec la Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 qui vient de faire une première apparition publique officielle au Salon de l’automobile de New York.

Le Grand Sport occupe le créneau entre la Stingray et la Z06.

Le nouveau V8 de 6,7 litres LS6 développe 535 chevaux et 520 lb-pi de couple.

Une variante Grand Sport X à quatre roues motrices est également au programme.

Avec la Corvette Grand Sport 2027, Chevrolet renoue avec l’une des appellations les plus chargées d’histoire de la marque. La nouveauté ? Les lettres sont pour la première fois associées à un véhicule à moteur central.

Un nom qui vient de loin

L’histoire du nom Grand Sport nous ramène à l’année 1963, quand Chevrolet a construit cinq modèles allégés de la génération C2, des exemplaires destinés à la compétition. Ces voitures ont couru à Sebring, au Mans et à Nassau, et leur teinte blanche, avec une bande bleue et des ratures rouges sur l’aile, est devenue iconique.

Depuis, chaque génération de Corvette a proposé sa version Grand Sport, toujours avec la même vocation : offrir l’accès à la piste de la manière la plus accessible possible au sein de la gamme. Autrement dit, permettre la chose sans forcer l’acheteur à opter pour une version Z06 ou une ZR1.

La variante Grand Sport, c’est la Corvette pour celui qui veut conduire, pas seulement impressionner.

Pour 2027, la recette demeure la même dans l’esprit, et même les coloris nous ramènent dans le temps. Cependant, tout le reste est tout neuf.

Un nouveau V8 dans les entrailles

La grande nouvelle mécanique, c’est l’arrivée du moteur V8 de 6,7 litres de nouvelle génération. Ce bloc, qui sera également celui de la déclinaison Stingray 2027, représente la sixième génération (LS6) du célèbre Small Block de Chevrolet, une mécanique dont les origines remontent à 1955. Sa puissance : 535 chevaux. Son couple : 520 livres-pieds, le plus élevé jamais produit par un moteur V8 atmosphérique pour une Corvette de série.

Une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à huit rapports fait le lien avec les roues arrière.

Ce qui est intéressant, sur papier, c’est que ce moteur a été conçu pour durer et résister aux pires conditions. Il profite notamment de pistons et de bielles forgés, d’un nouveau système de lubrification et de collecteurs d’échappement revus. Pour ceux qui comptent mettre leur Grand Sport sur un circuit de temps en temps, voilà une bonne nouvelle.

Deux versions, deux philosophies

Le modèle Grand Sport traditionnel s’adresse aux puristes. Le contrôle de suspension magnétique (Magnetic Ride Control) est de série, et des ensembles de performances optionnels sont livrables, jusqu’à des freins en carbone céramique et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R pour une utilisation sur circuit.

Grand Sport X

La nouveauté, c’est la variante Grand Sport X. Ce modèle reprend le V8 de 6,7 litres et lui ajoute un moteur électrique sur l’essieu avant, ainsi que des organes empruntés à la Corvette ZR1X. Ce mariage donne naissance à une cavalerie de 721 chevaux et à un rouage intégral électrique, ce qui va rendre la voiture aussi à l’aise sous la pluie que sur une piste sèche.

Cette variante Grand Sport X va même permettre de se déplacer uniquement en mode électrique, afin de se faufiler discrètement, sans le rugissement du V8.

La place dans la gamme

Selon Chevrolet, cette nouvelle variante Grand Sport, avec la Stingray, est destinée à représenter la majeure partie des ventes de la Corvette. C’est une porte d’accès intéressante à la gamme, celle qui offre la meilleure expérience quotidienne et sportive sans avoir à vivre avec le côté plus spartiate des variantes Z06 ou ZR1.

La Corvette Grand Sport 2027 sera offerte en coupé à toit amovible ou en cabriolet à toit rigide. Les prix canadiens seront annoncés ultérieurement.