Salon de l’Auto de Montréal: la Camry pour la première fois au Canada

Cette année encore, Toyota présente un kiosque d’envergure au Salon International de l’Auto de Montréal 2024. Le constructeur profite de cette occasion pour dévoiler en primeur canadienne la Camry 2025.

La nouvelle Toyota Camry 2025 est dévoilée en primeur canadienne.

Le nouveau Toyota Tacoma i-Force Max 2024 est présenté en primeur québécoise.

Le 4Runner est de retour dans le kiosque de Toyota pour 2024.

L’introduction de la neuvième génération marque l’arrivée d’un catalogue entièrement hybride pour la Camry. En effet, toutes les versions seront équipées pour 2025 d’une mécanique. Ainsi, on raye du catalogue le moteur à quatre cylindres et le V6. Toute l’emphase est mise sur le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L qui est jumelé à deux moteurs électriques et une petite batterie. La puissance est établie à 225 chevaux pour une version traction et à 232 chevaux pour une version dotée des quatre roues motrices.

Il est prévu que la Toyota Camry 2025 arrive chez les concessionnaires du Québec dès le printemps prochain. Pour le moment, la consommation de carburant n’a pas été divulguée. Il en est de même pour l’échelle de prix.

Également, on ne peut passer sous silence la présentation en primeur québécoise du nouveau Tacoma i-Force Max 2024. Il s’agit de la première camionnette intermédiaire à être dotée d’une motorisation hybride. Cette innovation s’inscrit dans le plan d’électrification du constructeur. Essentiellement, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L est jumelé à un moteur électrique et à une batterie de 1,87 kWh. Le tout développe une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Pour le marché, l’entièreté de la gamme du Tacoma est livré avec les quatre roues motrices.

En plus de ces deux modèles d’importance, le constructeur japonais présente aussi plusieurs de ses modèles phares, dont le 4Runner, le RAV4, la Corolla, le nouveau Grand Highlander, les Prius et Prius Prime et la GR Supra. Il s’agit d’un retour au salon pour le 4Runner qui était absent de l’événement en 2023.

Rappelons que le Salon International de l’Auto de Montréal 2024 se tient du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.