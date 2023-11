Toyota Camry 2025: 5 questions et réponses

Dans le cadre Salon de l’Auto de Los Angeles, Toyota a présenté en primeur la Camry 2025.

Pour 2025, la Camry est exclusivement munie de la motorisation hybride.

Les acheteurs auront le choix entre une version à roues motrices avant ou à quatre roues motrices.

Son arrivée sur le marché est prévue au printemps 2024.

2025 marquera l’arrivée de la Toyota Camry de neuvième génération. Celle-ci a été présentée au même moment que le Toyota Crown Signia.

Quelles sont les caractéristiques de la Toyota Camry 2025?

Comme on peut le remarquer en jetant un coup d’oeil aux photos de la Toyota Camry 2025, celle-ci représente une évolution par rapport au modèle sortant en proposant une allure qui est plus moderne.

Toyota affirme avoir notamment retravaillé les suspensions.

À bord, elle est livrée avec un écran tactile de 8 pouces. Un écran de 12,3 pouces est aussi livrable. Sous les yeux du conducteur, on retrouve une instrumentation de 7 pouces. Son format passe à 12,3 pouces lorsqu’on fait le saut vers une version XLE ou XSE.

De série, la nouvelle itération de la Camry est dotée de la série Toyota Safety Sense 3.0 qui comprend le système précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les phares de route automatiques, l’aide proactive à la conduite.

Les versions XLE et XSE reçoivent également les éléments suivants: l’assistance dans les embouteillages, l’alerte de circulation transversale avant, l’aide au changement de voie, le moniteur à vue panoramique et le système d’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique.

Quels sont les moteurs offerts avec la Toyota Camry 2025?

Sur le plan de la motorisation, Toyota adopte une nouvelle stratégie en éliminant les moteurs à quatre cylindres et V6. En effet, le constructeur mise sur une motorisation hybride pour l’entièreté de la gamme. Il s’agit d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Il est marié à deux moteurs électriques. La puissance est chiffrée à 225 chevaux avec la configuration à roues motrices avant. Elle grimpe à 232 chevaux lorsque choisit le système à quatre roues motrices. Les cotes de consommation n’ont pas encore été partagées.

Quand arrivera-t-elle sur le marché?

Il est prévu que la Toyota Camry 2025 arrive chez les concessionnaires canadiens dès le printemps 2024.

Combien coûtera-t-elle?

Toyota n’a pas encore dévoilé l’échelle de prix officielle pour la Camry 2025. À titre informatif, la Toyota hybride LE 2024 est offerte à partir 35 571,50 $. Le prix passe à 44 371,50 $ pour une version XLE. Ainsi, nous estimons que la Toyota Camry 2025 devrait voir son échelle de prix osciller environ entre 37 000 $ et 46 000 $.

Que pensons-nous de la Toyota Camry 2025?

Avec 2268 exemplaires vendus au Québec en 2022, la Toyota Camry est de loin la berline intermédiaire la populaire. Au fil des ans, elle a su se bâtir une solide réputation en matière, notamment de fiabilité. Avec l’arrivée de la nouvelle génération du modèle, Toyota réduit son offre de motorisation et se concentre exclusivement sur l’hybride. Bien que le constructeur ait déjà adopté cette stratégie avec d’autres modèles, elle demeure audacieuse avec un véhicule aussi important pour la marque. En revanche, Toyota a su développer une expertise et une notoriété avec la technologie hybride au cours des vingt-cinq dernières années.

La Toyota Camry représentait une valeur sûre dans le segment des berlines intermédiaires. À la lumière des informations fournies par Toyota, nous sommes persuadés qu’elle continuera de l’être avec l’arrivée de cette neuvième génération du produit.