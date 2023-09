La Toyota Prius Prime 2024 est désormais disponible au Canada

La Toyota Prius Prime 2024, le célèbre hybride rechargeable, est maintenant en vente au Canada, offrant une efficacité, une puissance et des caractéristiques avancées inégalées.

· La Prius Prime offre une autonomie électrique de 72 km, une puissance combinée de 220 chevaux et une consommation efficace de 1,8 L/100 km.

· Disponible en modèles SE, XSE et XSE Premium à partir de 39 050 $.

· Le véhicule est équipé du Toyota Safety Sense 3.0, de l’intégration du système multimédia et d’un intérieur contemporain.

Suite à la disponibilité de la Toyota Prius Prime au Canada, Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada Inc., a souligné que la Prius Prime représente l’engagement continu de Toyota envers la durabilité environnementale.

La motorisation de la Prius Prime 2024 associe un moteur à essence 2.0L de 150 chevaux à un système générateur-moteur électrique de 161 chevaux, produisant une puissance combinée de 220 chevaux. Ceci marque une avancée considérable par rapport aux modèles précédents. Sa batterie lithium-ion de pointe promet une autonomie électrique allant jusqu’à 72 kilomètres et peut être entièrement rechargée en seulement quatre heures. Pour les longs trajets, le véhicule passe en douceur en mode hybride, garantissant que les conducteurs n’aient rarement à craindre de manquer de charge.

D’un point de vue design, la Prius Prime affiche un impressionnant coefficient de traînée de 0,27, optimisant l’efficacité aérodynamique. Construite sur la plateforme Toyota New Global Architecture-C, la conception du véhicule réduit le poids et maximise la rigidité, garantissant une conduite stable et silencieuse.

À l’intérieur, les conducteurs bénéficient d’une expérience luxueuse. La cabine, suffisamment spacieuse pour cinq adultes, offre des matériaux de haute qualité et les dernières commodités technologiques. Le système multimédia intégré de Toyota est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. De plus, la sécurité reste une priorité, avec l’inclusion du Toyota Safety Sense 3.0, d’un système complet de coussins gonflables et de multiples fonctionnalités d’assistance au conducteur.

Proposée en trois versions spécifiques – SE, XSE et XSE Premium – la Prius Prime assure une expérience adaptée à tous les passionnés. La Toyota Prius Prime commence à 39 050 $ au Canada, et la finition XSE Premium la plus chère vous coûtera 47 550 $. Toutes les finitions sont éligibles à une incitation de 7 500 $ soutenue par le gouvernement provincial au Québec.