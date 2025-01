Salon de l’auto de Montréal 2025: toutes les réponses à vos questions

Le Salon de l’auto de Montréal 2025 ouvre ses portes au public en ce vendredi. Le rendez-vous annuel de l’automobile souligne cette année son 80e anniversaire.

Si vous prévoyez visiter Salon de l’auto de Montréal 2025, voici quelques informations pratiques afin de bien prévoir votre activité.

Quelles sont les marques présentes du Salon de l’auto de Montréal 2025?

Pour l’édition 2025 du Salon de l’auto de Montréal, des marques sont présentes pour la première fois. C’est le cas de Polestar ainsi que de Lucid Motors. Mentionnons que Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat et Alfa Romeo), Subaru et Volvo sont de retour.

Parmi les autres constructeurs représentés, citons General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC), Ford, Hyundai, Infiniti, Kia, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Lotus, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Toyota et Volkswagen.

Quelles sont les marques absentes du Salon de l’auto de Montréal 2025?

Tous les constructeurs automobiles ne sont malheureusement pas présents au Salon de l’auto de Montréal 2025. Voici la liste des absents: Acura, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Genesis, Jaguar, Land Rover, Honda, Maserati, Mazda, Mini, Porsche, Rivian, Rolls-Royce et VinFast.

Quelles sont les activités à faire au Salon de l’auto de Montréal 2025?

Le Salon de l’auto de Montréal 2025 c’est avant tout l’occasion de voir de près les nouveautés de l’industrie automobile. Cela étant dit, parallèlement, on retrouve plusieurs attractions. Les visiteurs peuvent en profiter pour admirer, cette année encore, la collection de Ferrari de l’homme d’affaires Luc Poirier, échanger avec les membres du Club Tesla Québec et observer la brochette de véhicules de Shelby Canada.

Les véhicules modifiés et de sport motorisé ne sont pas en reste avec une portion complète leur étant dédiée.

CAA-Québec organise une fois de plus cette année de brefs essais routiers de véhicules électriques pour les visiteurs de l’événement.

Enfin, le Salon de l’auto de Montréal 2025, c’est aussi la chance de rencontrer des personnalités associées à un constructeur automobile comme Karine Vanasse, Mariloup Wolfe et Marc Dupré.

Quelles sont les dates et heures d’ouverture du Salon de l’auto de Montréal 2025?

Pour l’édition 2025, l’organisation a quelque peu revu l’horaire en comparaison avec les précédentes années. En effet, la plage d’ouverture a été écourtée.

Voici les dates et heures d’ouverture du Salon de l’auto de Montréal 2025:

Vendredi 17 janvier: 10h à 20h

Samedi 18 janvier: 10h à 20h

Dimanche 19 janvier: 10h à 19h

Lundi 20 janvier: 10h à 19h

Mardi 21 janvier: 10h à 19h

Mercredi 22 janvier: 10h à 19h

Jeudi 23 janvier: 10h à 19h

Vendredi 24 janvier: 10h à 20h

Samedi 25 janvier: 10h à 20h

Dimanche 26 janvier: 10h à 18h

Combien coûte la visite du Salon de l’auto de Montréal 2025?

Voici le prix (taxes incluses) d’une visite au Salon de l’auto de Montréal 2025:

Admission générale (13 ans et plus): 20$

Étudiants et 65 ans et plus*: 17$

Enfants (6 à 12 ans accompagnés d’un adulte): 10$

Enfants (de 0 à 5 ans): gratuit

Forfait famille (2 admissions générales et 2 enfants): 50$

Comment se rendre au Salon de l’auto de Montréal 2025?

Le Salon de l’auto de Montréal 2025 se tient au Palais des congrès de Montréal (1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5).

Malgré la présence de stationnements, il est recommandé de s’y rendre en métro. En sortant à la station Place d’Armes, on peut accéder directement au Palais des congrès de Montréal.