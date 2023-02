Rumeur : Toyota s’apprête à produire des VUS électriques aux États-Unis.

Selon Nikkei Business, Toyota s’apprête à produire des VUS électriques aux États-Unis.

L’objectif serait d’atteindre une cadence de 10 000 véhicules par mois.

Le constructeur a un peu de retard dans le créneau électrique.

Tout indique que le géant nippon Toyota va enfin passer à l’ère électrique, du moins si on se fie à un article paru sur le site japonais Nikkei Business. La publication a même indiqué que Toyota allait se mettre à produire des VUS électriques en sol américain, et ce, à partir de 2025. Bien entendu, il s’agit d’une rumeur, mais une rumeur qui se tient.

Il s’agit d’un changement de mentalité pour la division nipponne qui, avec Akio Toyoda à sa tête ces dernières années, a notamment milité en faveur de la technologie hybride plutôt que de tout miser sur l’énergie électrique. Mais, avec la montée en flèche de la popularité des VÉ, Toyota n’a plus le choix. Le constructeur doit rattraper le temps perdu. Voilà pourquoi la production en sol américain serait envisagée à court terme.

L’amateur de sport motorisé et d’agrément de conduite, Akio Toyoda, va bientôt passer le flambeau à Koji Sato, responsable de la stratégie au sein de Lexus. Ce dernier va donc hériter de la tâche d’accélérer l’électrification de la marque. M. Sato a déjà indiqué que Toyota devait s’engager à construire de meilleures voitures, notamment en accélérant le virage électrique.

Toujours selon l’article de Nikkei Business, une production mensuelle de plus de 10 000 VÉ (et un million de VÉ vendus à travers le monde) serait envisagée d’ici 2026. En revanche, un porte-parole de Toyota a nié les rumeurs entourant la production de VÉ aux États-Unis et qu’aucune décision n’avait été prise au moment d’écrire ces lignes. Il faudra donc attendre de voir qu’elle sera la décision de Toyota à ce propos, mais il n’y a pas de fumée sans feu.

Cependant, il est clair que le constructeur va accélérer son passage à la propulsion électrique dans les prochaines années. Après tout, une pléthore de prototypes électriques a déjà été montrée l’an dernier (voir photos) et le multisegment bZ4X ne peut répondre aux besoins de tous les automobilistes non plus. D’ailleurs, à la lumière de ses résultats en matière d’autonomie, le premier véhicule électrique de masse n’est pas un premier de classe face aux meilleurs véhicules alimentés aux électrons.

En effet, avec une autonomie théorique de 406 km dans sa livrée la plus « économique » selon l’ÉnerGuide canadien, le bZ4X n’est pas dans le peloton de tête, d’autant plus que les premiers utilisateurs se plaignent déjà de cet aspect du véhicule.

Toutefois, ce serait une erreur de compter Toyota pour battu, le géant japonais qui a les moyens d’atteindre ses objectifs. D’ailleurs, avec son expertise dans le domaine des véhicules hybrides, Toyota devrait en principe retrouver le chemin de la respectabilité très rapidement.