Rolls-Royce prévoit toujours de passer au tout électrique en 2031

Rolls ne renonce pas à ses projets de véhicules électriques, selon un rapport

La marque de luxe trouve que les véhicules électriques ajoutent à l’expérience

Le summum du luxe poursuit ses projets en matière d’électricité. Rolls-Royce prévoit toujours d’abandonner tous ses modèles à moteur à combustion après 2031 et prépare deux nouveaux véhicules électriques pour leur lancement.

La première Rolls-Royce entièrement électrique a été la Spectre. Il est arrivé l’année dernière et a donné à la marque un avantage précoce sur ses quelques concurrents, qui comprennent principalement Bentley et peut-être des hélicoptères privés. Alors que d’autres constructeurs automobiles, dont VW, Ford, GM et Volvo, revoient leurs plans à la baisse, Rolls-Royce continue à avancer à toute allure.

Automotive News rapporte que Rolls continuera à produire des V12 jusqu’à la fin de la décennie. Plus de 60 % de ses ventes actuelles sont dotées de ce nombre de cylindres, qui reste donc populaire. Mais sept ans, c’est long dans l’industrie automobile.

Attendez-vous à ce que son prochain véhicule électrique soit un SUV de grande taille. Bien que légèrement plus petit que le Cullinan, il n’en sera pas moins imposant. Il devrait arriver au début de l’année 2027.

Après ce SUV, une berline est probable. Rolls vend encore beaucoup de modèles à quatre portes. La remplaçante électrique de la Phantom devrait arriver fin 2028.

D’ici là, nous aurons probablement d’autres versions de la Spectre. Des voitures de performance portant l’insigne noir, et peut-être même un rafraîchissement. Entre-temps, le Cullinan à essence devrait faire l’objet d’un rafraîchissement cet automne.

D’ici à la fin de l’année modèle 2031, toute la gamme Rolls-Royce devrait donc être électrique. « Il est silencieux, super coupleux … et offre encore mieux la promenade en tapis volant que les clients de Rolls-Royce attendent, a déclaré l’année dernière l’ancien PDG de Rolls, Torsten Müller-Ötvös, à Automotive News Europe.