Rolls-Royce offre un rabais aux États-Unis pour écouler sa berline électrique Spectre

Il est fréquent de voir un constructeur offrir des rabais à l’achat de certains de ses modèles lorsque ces derniers sont plus difficiles à écouler ou que l’on arrive à la fin d’année, ou encore à la fin de la génération d’un produit donné.

La Rolls-Royce Spectre a été lancée pour l’année 2024

Le modèle se vend à partir de 500 000 $ au Canada

La Spectre est le premier modèle tout électrique de Rolls-Royce

On doit faire de la place, donc place aux rabais.

On l’a vu avec des modèles à essence, mais aussi avec des véhicules électriques, surtout avec le retrait des subventions, tant du côté canadien que du côté américain. Là-bas, c’est la situation que plusieurs fabricants vivent depuis la fin du mois de septembre, alors que le crédit de 7500 $ à l’achat ou à la location de certains modèles a été retiré de l’offre par l’administration Trump.

Mais on ne voit jamais, au grand jamais, des rabais chez des marques de prestige, que ce soit Ferrari, Lamborghini, Bentley ou bien Rolls-Royce.

C’est pourtant ce qui se produit avec la berline électrique Spectre, qui de toute évidence ne trouve pas preneur au goût des bonzes de l’entreprise chez nos voisins.

Selon une information obtenue par le site CarsDirect, la compagnie offre jusqu’au 30 novembre un crédit de… 5000 $ US pour les versions 2025 et 2026 du modèle. Honnêtement, c’est un peu risible compte tenu du prix de la Spectre, qui est à quelque 400 000 $ US. Chez nous, la grosse berline se vend à un prix de départ de quelque 500 000 $ CA. Sur le site de Rolls-Royce Montréal, un exemplaire 2025 est offert à un peu plus de 700 000 $ CA.

Offrir 5000 $, que ce soit en devise américaine ou canadienne sur une voiture de ce prix, c’est l’équivalent de proposer à l’acheteur d’un Toyota RAV4 un crédit d’environ 600 $.

Ce n’est pas ce qui va faire la différence.

Le geste est toutefois symbolique et il nous en dit beaucoup sur le marché américain et son appétit pour les véhicules électriques par les temps qui courent. La précision est importante. Rappelons que la Spectre a été le véhicule le plus vendu de la marque en 2024 sur le continent européen.

Le fabricant ne partage pas les chiffres de vente de ses modèles, ce qui nous empêche de pousser l’analyse un peu plus loin concernant le marché américain. Chose certaine, le geste fait jaser.

Un chef-d’œuvre technologique

Pour le reste, la Rolls-Royce Spectre demeure une voiture extraordinaire. Pourvue d’une batterie de 102 kWh et de deux moteurs électriques provenant des bureaux de BMW, elle propose une puissance de 577 chevaux et un couple de 664 livres-pieds. Ce mastodonte de la route, à quelque 6300 livres, efface le 0-97 km/h en seulement 3,7 secondes, ce qui est ahurissant. Et ça se fait dans une quiétude incomparable.

D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, on vous invite à consulter l’essai routier que nous avons réalisé l’année dernière.

Concernant la suite, il sera intéressant de voir quelle sera la réaction de la compagnie quant à la commercialisation de son modèle en sol américain. Ce qui est évident, c’est que ce n’est pas un rabais de 5000 $ qui va soudainement convaincre les acheteurs.

Intriguant tout cela.