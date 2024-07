Rivian R2 2026 : à partir de 66 500 $ au Canada

– Le Rivian R2 est proposé à partir de 66 500 $ au Canada. Il s’agit d’un VUS électrique compact et efficace.

– Le R2 est doté d’un système de traction intégrale à double moteur et d’une batterie avancée pour des performances optimales.

– Les livraisons du R2 au Canada devraient débuter au cours du premier semestre 2026.

Rivian a discrètement dévoilé les prix de son dernier modèle, le R2. Ce nouveau VUS électrique fait son entrée sur le marché canadien avec un prix de départ de 66 500 $, offrant un mélange de technologie moderne et de performance.

Le Rivian R2 est conçu pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques de taille moyenne. Positionné comme un VUS polyvalent et efficace, le R2 rejoint la gamme Rivian aux côtés des modèles plus grands R1T et R1S, apportant une option plus compacte sur le marché.

Caractéristiques principales et spécifications

Le R2 conserve l’esthétique distincte de Rivian avec des lignes épurées et une posture robuste. Construit sur une plateforme évolutive, le véhicule offre une grande flexibilité en termes de design et de performances, répondant ainsi aux différents besoins de conduite, des trajets quotidiens aux voyages tout-terrain. Équipé d’un système de traction intégrale à double moteur, le R2 assure une traction et une stabilité optimales sur différents terrains, améliorant ainsi l’expérience de conduite, que ce soit en milieu urbain ou sur des sentiers accidentés.

Le R2 est doté d’une batterie avancée conçue pour les longs trajets et les déplacements quotidiens. Bien que les détails de l’autonomie ne soient pas divulgués, l’accent mis par Rivian sur l’efficacité laisse présager un kilométrage impressionnant sur une seule charge. À l’intérieur, le R2 offre un habitacle spacieux doté d’équipements modernes et de technologies avancées, conçu pour accueillir les familles et les aventuriers. Les sièges configurables et les nombreux espaces de rangement renforcent l’aspect pratique, tandis que le système d’infodivertissement de pointe offre une connectivité transparente et l’accès à diverses applications.

Fidèle à la mission de Rivian, le R2 intègre des matériaux durables et des processus de fabrication respectueux de l’environnement, soulignant l’engagement à réduire l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du véhicule.

Disponibilité et prix

Avec un prix de départ de 66 500 $ au Canada, le Rivian R2 se positionne comme une option accessible dans le segment des VUS électriques haut de gamme. Rivian a fait en sorte que le R2 soit disponible en précommande, un acompte de 150 $ étant nécessaire pour garantir la commande. Les livraisons devraient débuter au cours du premier semestre 2026.