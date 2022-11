Rivian livre ses premières unités en Colombie-Britannique

Ce sont les premiers véhicules R1 au Canada

Ils étaient destinés aux membres du personnel de Rivian.

Légèrement décevant, mais signe des choses à venir, les premiers Rivian sur la route au Canada ne sont pas destinés aux détenteurs de commandes. Le bon côté des choses ici est que Rivian est en fait dans les temps, d’une certaine manière. En proie à de nombreux retards, applicables à l’ensemble de l’industrie, le constructeur californien de VE a annoncé en juillet dernier que les premiers véhicules R1 allaient débarquer au Canada en novembre.

Et c’est chose faite, bien que la célébration soit légèrement anti-climatique. Une camionnette R1T et un VUS R1S ont été remis à deux employés de Rivian basés à Vancouver, et non à l’un des milliers de détenteurs de précommandes.

« Ces véhicules ont été remis à des employés clients internes et nous permettent de continuer à tester nos processus au début de l’expérience de propriété », a déclaré Tony Caravano, directeur principal de l’expérience client de Rivian, dans une interview accordée à Automotive News Canada.

Rivian emploie actuellement plus de 160 personnes au Canada. Beaucoup d’entre eux sont basés dans un ancien magasin Mini dans le quartier branché de Yaletown, à Vancouver, tandis que d’autres travaillent dans un centre de service interne dans la banlieue de Richmond. Le constructeur automobile prévoit d’augmenter ses effectifs au cours de l’année prochaine en raison de son expansion en Alberta, en Ontario et au Québec.