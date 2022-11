Les modèles R2 de Rivian devront attendre à 2026

La compagnie a annoncé une gamme de véhicules plus petits et plus abordables appelés R2.

Ces modèles devaient arriver en 2024.

Des négociations concernant la future usine de Rivian en Géorgie pourraient être à l’origine du délai.

Rivian travaille à l’expansion de son activité en ce moment et un élément clé de sa stratégie est l’introduction du modèle R2 qui sera plus petit et plus abordable que les actuels R1T et R1S.

Annoncés en 2019, ces modèles étaient prévus pour une sortie en 2024, mais ce n’est plus le cas. En effet, l’entreprise a récemment annoncé que l’introduction de la plateforme R2 sera repoussée à 2026.

Selon Rivian, cette décision a été prise en raison de négociations relatives à l’usine projetée par le constructeur en Géorgie, qui était censée construire ces nouveaux modèles.

Faisant également partie des plans d’expansion de l’entreprise, l’usine de Géorgie était censée commencer la production des modèles R2 et R1 en 2024, mais un juge local a averti l’État de la situation financière précaire de Rivian.

En effet, le constructeur a déclaré une perte de 1,72 milliard de dollars au troisième trimestre de 2022, malgré des revenus de 536 millions de dollars.

Cela signifie que Rivian doit continuer à compter sur les 13,7 milliards de dollars qu’il a levés en 2021 lors de son introduction en bourse afin de rester à flot.

Étant donné que l’ajout d’une gamme de modèles plus abordables (qui pourrait comprendre trois modèles distincts) faisait partie des plans de viabilité de l’entreprise, le fait de le repousser de deux ans pourrait laisser Rivian dans une position compromise.

Néanmoins, les dirigeants de la marque sont convaincus qu’elle sera en mesure de financer ses activités jusqu’en 2025 au moins, principalement en raison d’une augmentation prévue des ventes et des livraisons des modèles R1, dont 15 000 ont été construits entre janvier et octobre de cette année.

N’oublions pas que Rivian peut également compter sur le soutien d’Amazon, puisque le géant de l’Internet a commandé 100 000 unités des camionnettes de livraison électriques de la marque et qu’il est également son principal actionnaire, avec environ 18 % des actions de la société.