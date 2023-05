Rivian lance la production de son nouveau groupe motopropulseur Enduro pour le camion R1T

Le premier camion Rivian R1T équipé du nouveau groupe motopropulseur Enduro vient de sortir de la chaîne de production de l’usine Rivian de Normal, dans l’Illinois.

La nouvelle variante à deux moteurs est une alternative économique au groupe motopropulseur à quatre moteurs existant, avec un prix inférieur de 8 000 dollars (US)

Les modèles Rivian R1T équipés d’Enduro seront commercialisés à partir de 73 000 $ aux États-Unis.

Rivian a commencé à produire des camions R1T équipés du groupe motopropulseur Enduro, plus abordable.

Avec un prix de base de 73 000 $ pour les modèles R1T équipés de l’Enduro, le nouveau groupe motopropulseur rend non seulement le véhicule plus accessible à une clientèle plus large, mais il permet également à Rivian de bénéficier du crédit d’impôt américain pour véhicules électriques de 3 750$

Les livraisons de la R1T à double moteur devraient commencer en juin. Cependant, les configurations exactes du premier lot de véhicules livrés ne sont pas encore connues. L’introduction d’un modèle moins cher est une décision stratégique pour Rivian, car elle élargit sa clientèle et simplifie la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Un changement de cap important pour Rivian

L’unité de propulsion à deux moteurs Enduro de Rivian représente une nouvelle orientation pour le constructeur automobile. En proposant une variante moins onéreuse mais néanmoins performante de son camion révolutionnaire R1T, Rivian espère bien sûr toucher davantage de clients, mais aussi réduire ses coûts de production. Le quadri-moteur actuellement proposé sur les camions haut de gamme de Rivian provient de Bosch, ce qui entraîne des coûts plus élevés que le quadri-moteur Enduro, conçu et fabriqué en interne.

Rivian a annoncé en avril dernier qu’il commencerait à construire des camions R1T et des SUV R1S avec le groupe motopropulseur Enduro en raison de problèmes d’approvisionnement avec le groupe motopropulseur Bosch, plus puissant. La disponibilité du groupe motopropulseur à quatre moteurs a été considérablement entravée par la pénurie de semi-conducteurs. Bien que l’option la plus puissante reste disponible, l’ajout d’un deuxième groupe motopropulseur devrait aider Rivian à rattraper les retards de production qui ont affecté le lancement du constructeur automobile.

La production du groupe motopropulseur Enduro a débuté en février, mais uniquement pour les camionnettes de livraison électriques que Rivian fournit à Amazon. Le Rivian R1T sera le premier modèle Rivian équipé du groupe motopropulseur Enduro.

Le système à double moteur Enduro fournira de la puissance aux deux essieux, préservant ainsi la capacité de transmission intégrale des R1T et R1S. La puissance de base est de 600 chevaux, tandis qu’une version plus puissante de 700 chevaux sera disponible grâce à une mise à jour logicielle. L’option quadrimoteur Bosch développe 835 chevaux.

En ce qui concerne l’autonomie, le groupe motopropulseur Enduro offrira jusqu’à 400 miles ou 644 kilomètres d’autonomie selon Rivian, bien que les chiffres n’aient pas encore été confirmés. La configuration à quatre moteurs offre une autonomie maximale de 321 miles, ou 517 kilomètres depuis que Rivian a supprimé l’option de la batterie à capacité maximale.