Rivian ne veut plus qu’Amazon soit son client exclusif pour ses fourgonnettes électriques

Les fourgonnettes de livraison électriques (EDV) ont été conçues et développées pour remplacer à terme la flotte de fourgonnettes à moteur à combustion interne d’Amazon.

La commande d’Amazon porte sur 100 000 unités.

Amazon a été l’un des premiers à soutenir et à adopter les méthodes de Rivian. Ses technologies et ses conceptions ont suffi à convaincre le géant du commerce d’investir massivement dans la nouvelle compagnie et de passer une commande massive de 100 000 unités pour les fourgonnettes de livraison électriques (EDV) du constructeur automobile.

L’accord a été avantageux pour les deux entreprises, car l’investissement de 700 millions de dollars a permis à Rivian de démarrer et les EDV aideront Amazon à respecter ses engagements en matière d’environnement. À ce jour, plus de 1 000 véhicules électriques ont été livrés à Amazon dans 100 villes des États-Unis.

Alors que les 100 000 véhicules devraient être livrés progressivement d’ici la fin de la décennie, Amazon a informé Rivian qu’elle ne prendrait que 10 000 fourgonnettes en 2023, soit la quantité inférieure prévue dans l’accord. Rivian a donc potentiellement plus de fourgonnettes à vendre, ce qui explique sa volonté de nouer de nouveaux partenariats. Amazon devait être le client exclusif de Rivian pour l’EDV, mais le constructeur automobile souhaite à présent revoir l’aspect exclusif du contrat.

Selon Electrek, « l’évolution du climat économique » pousse les entreprises à mettre en œuvre des plans d’économie afin de réduire les dépenses et d’accroître la rentabilité. Cela explique la baisse des commandes de véhicules électriques et la nécessité pour Rivian de trouver de nouveaux clients.