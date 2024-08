Rimac fait passer la Nevera au niveau supérieur avec la variante R axée pour la piste

Une puissance de 2 107 chevaux et une dynamique de virage avancée pour repousser les limites

La Rimac Nevera R développe une puissance de 2 107 chevaux et atteint 100 km/h en 1,81 seconde.

Le système R-AWTV et les pneus spécialisés Michelin Cup 2 font partie des caractéristiques avancées pour les virages.

Production limitée à 40 unités, élevant l’exclusivité et la performance sur le marché des hypercars.

Rimac Automobili a présenté la Nevera R, une nouvelle hypercar conçue pour améliorer les capacités de virage de son prédécesseur. La Nevera R affiche une puissance de 2 107 chevaux et une vitesse de pointe de 412 km/h, ce qui en fait un véhicule très performant dans le segment des hypercars.

La Nevera R passe de 0 à 100 km/h en 1,81 seconde, atteint 200 km/h en 4,38 secondes et 300 km/h en 8,66 secondes. Elle parcourt le quart de mille en 8,23 secondes.

Rimac a apporté plusieurs améliorations techniques afin d’accroître les performances de la voiture. Le véhicule est équipé d’un système Rimac All-Wheel Torque Vectoring (R-AWTV) de nouvelle génération, qui vise à améliorer la dynamique dans les virages. De nouveaux freins en carbone céramique EVO2 ont été installés pour offrir une puissance de freinage et des performances de refroidissement supérieures.

L’hypercar est équipée de nouveaux pneus Michelin Cup 2 qui, selon Rimac, réduisent le sous-virage de 10 % et améliorent l’adhérence latérale de 5 %. Un grand aileron arrière fixe et un diffuseur ont été ajoutés, augmentant la force d’appui de 15 % et l’efficacité aérodynamique de 10 %. Ces améliorations ont permis de réduire le temps au tour de 3,8 secondes sur la piste de maniabilité de Nardo.

Visuellement, le Nevera R se caractérise par des surfaces épurées et des proportions dynamiques. Le design extérieur associe une esthétique axée sur la performance à un graphisme technique. Rimac a introduit une nouvelle palette de couleurs vertes Nebula pour le véhicule.

L’intérieur de la Nevera R offre des options de personnalisation, notamment de nouveaux éléments en carbone peint sur le tableau de bord et la console centrale.

Mate Rimac, PDG du groupe Rimac, a déclaré : « Nous avons répondu avec la Nevera R : tout l’ADN de la Nevera, qui a battu tous les records, mais plus légère, plus rapide et plus ciblée ».

Le Nevera R sera produit en série limitée à 40 exemplaires dans le monde entier.

Rimac n’a pas divulgué d’informations sur les prix de la Nevera R. Les clients intéressés peuvent trouver plus d’informations sur le site officiel de la société.