La Rimac Nevera R établit 24 nouveaux records et reprend le titre du 0-400-0 km/h

La Nevera R de Rimac vient d’établir 24 nouveaux records de performance, éclipsant ceux de la Nevera originale et reprenant le titre du 0-400-0 km/h des mains de la Koenigsegg Jesko Absolut, qui détenait la marque depuis un an avec 27,83 secondes. La hypercar électrique croate a bouclé le parcours en 25,79 secondes, soit 2,04 secondes plus vite, consolidant son statut parmi les voitures de série à l’accélération la plus rapide au monde.

La Nevera R a amélioré ses temps dans une vaste gamme de tests d’accélération et de freinage. Elle passe de 0 à 60 mi/h en 1,66 seconde (0,08 seconde de mieux que la Nevera standard). Son 0-100 km/h est descendu à 1,72 seconde et le 0-200 km/h à seulement 3,95 secondes, presque une demi-seconde de moins. Elle atteint 300 km/h en 7,89 secondes et a enregistré une vitesse de pointe de 431,45 km/h (268,2 mi/h), un nouveau record pour une voiture électrique de production.

La Nevera R établit désormais la référence en accélération et freinage combinés avec son 0-400-0 km/h en 25,79 secondes, réduisant de plus de quatre secondes le précédent jalon. Elle a aussi abattu le quart de mile en 7,90 secondes et parcouru le mile départ arrêté en 19,71 secondes.

Ces performances découlent d’importantes mises à jour de l’aérodynamique, des pneus et de la gestion du couple. L’aileron arrière fixe et le diffuseur élargi génèrent 15 % plus d’appui et augmentent l’efficacité aérodynamique de 10 %. Les nouveaux pneus Michelin Cup 2 réduisent le sous-virage de 10 % et accroissent l’adhérence latérale de 5 %, aidés par un système de vectorisation du couple qui ajuste la distribution de puissance 100 fois par seconde.

Propulsée par quatre moteurs électriques développant un total de 2 107 ch, la Nevera R a surpassé les 23 records déjà établis par la première Nevera au centre ATP en Allemagne en 2023. La gamme Nevera détenait déjà la vitesse de pointe EV à 412 km/h, un record de montée à Goodwood en 49,32 secondes, et un tour du Nürburgring en 7:05.298.

Seulement 40 Nevera R seront produites, à partir de 2,3 millions d’euros (environ 3,69 millions $ canadiens). « Quand nous avons lancé la Nevera, on aurait cru avoir atteint le sommet des performances des hypercars », a déclaré Mate Rimac, fondateur du groupe Rimac. « Mais grâce à une innovation sans relâche, la Nevera R est encore plus rapide, tout en conservant le confort et la praticité qui rendent la Nevera utilisable au quotidien. »