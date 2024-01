Vous souhaitez bénéficier d’une garantie illimitée sur la batterie de votre véhicule électrique ? Achetez un Rimac

L’hypercar de 1 888 ch bénéficie d’une garantie haute performance

La garantie s’applique aux voitures anciennes et récentes

Supercars et fiabilité ? Ce n’est peut-être pas si exagéré, puisque Rimac annonce que son hypercar électrique bénéficie d’une extension de garantie avec kilométrage illimité.

La Rimac Nevera développe 1 888 ch grâce à ses quatre moteurs électriques à refroidissement liquide. Une telle puissance sollicite fortement la batterie de 120 kWh de la voiture. Mais Rimac est confiant dans les performances de ce pack, et est prêt à le montrer en offrant une garantie plus longue.

La nouvelle garantie de Rimac couvre la batterie pendant huit ans et un nombre illimité de kilomètres. La société n’offrait initialement qu’une garantie d’un an pour le pack, ce qui constitue une amélioration considérable. Cette garantie s’applique aussi bien aux voitures qui n’ont pas encore été vendues qu’à celles qui ont déjà été livrées. Au cas où vous seriez un propriétaire actuel inquiet, la nouvelle garantie couvre non seulement les voitures déjà vendues, mais aussi les voitures déjà livrées.

La nouvelle garantie couvre non seulement le pack lui-même, mais aussi les performances. Rimac affirme que le pack aura encore au moins 75 % de sa capacité initiale à la fin de la garantie.

Il est peu probable que de nombreux propriétaires parcourent autant de kilomètres avec leur Neveras, mais la garantie est appréciable. Dans la plupart des pays du monde, les réglementations exigent une garantie de huit ans et 100 000 miles (ou 160 000 km) ; c’est donc la distance et non la durée qui est exceptionnelle.