Rimac livre les premiers détails sur la prochaine Bugatti

La prochaine Bugatti sera hybride.

L’avenir de Rimac passe par un contenu technologique très élevé.

Le développement du moteur thermique de la prochaine Bugatti a débuté bien avant la transaction avec le groupe Volkswagen.

Dans le monde ultra-exclusif de l’hypervoiture, le nom Bugatti en est un qui doit absolument se retrouver dans les discussions lorsqu’il s’agit de résumer l’histoire des 25 premières années du XXIe siècle.

Depuis l’an dernier, la division d’origine française et toujours relié au groupe Volkswagen appartient à un conglomérat formé de Porsche et Rimac, le petit constructeur d’origine croate qui retient l’attention depuis qu’il s’est amené dans l’arène automobile à la fin de la première décennie du siècle en cours.

En entrevue avec le magazine britannique Auto Express, le président-directeur général et fondateur de Rimac, Mate Rimac, a déclaré quelques détails croustillants à propos de la suite des deux divisions, car oui, Bugatti et Rimac devraient survivre malgré le virage électrique.

Rimac a d’ailleurs confirmé que Bugatti allait conserver sa saveur historique, tout le prestige attaché à la marque qui est trop important aux yeux du principal intéressé. Mate Rimac compare d’ailleurs Bugatti à une sorte d’horlogerie, une voiture parfaite pour aller à l’opéra et rouler à 400 km/h sur l’autobahn par la suite. Bugatti, c’est plus luxueux et plus analogique, selon Rimac.

Quant à la division qu’il a fondée de toutes pièces il y a un peu plus de dix ans, Rimac veut plutôt que Rimac Automobili adopte une approche totalement différente de celle de Bugatti, avec une vision plus folle et entièrement électrique. Le PDG parle même de dérapages contrôlés (drift) et même de dérapages autonomes. Bref, l’avenir de Rimac risque d’être surtout marqué par un contenu technologique assez riche.

Le fondateur de Rimac s’est même permis quelques détails à propos de la voiture qui succèdera à la Bugatti Chiron. Malgré les rumeurs de pure électrification, la prochaine Bugatti sera une sorte d’hypervoiture hybride réinventée. En fait, nous avons même appris que le développement de ce futur moteur thermique a commencé avant même que la transaction entre Rimac et le groupe Volkswagen n’ait été dévoilée en 2021. Il n’y aura aucune composante partagée entre la Bugatti Chiron et la prochaine hypervoiture de la marque.

Qui plus est, il s’est également prononcé sur la possibilité de faire passer la marque Bugatti dans le créneau des véhicules utilitaires. Pour l’instant, la prochaine étape pour les deux marques est de poursuivre dans le domaine des voitures.