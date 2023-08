Rimac lance l’édition limitée « Time Attack » de sa Nevera, célébrant le record du Nürburgring

La Rimac Nevera établit un nouveau record au Nürburgring et le célèbre avec la première mondiale de l’édition limitée Nevera « Time Attack ».

La Rimac Nevera établit un nouveau record au Nürburgring et le célèbre avec la première mondiale de l’édition limitée Nevera « Time Attack ».

La Rimac Nevera établit un nouveau record pour une voiture électrique de série au Nürburgring : 7:05:298

Pour célébrer cette nouvelle référence, l’édition limitée « Time Attack » de Rimac Nevera sera commercialisée.

12 unités de l’hypercar électrique seront construites.

La Rimac Nevera a pulvérisé le précédent record des véhicules électriques de série sur le circuit du Nürburgring, le battant d’une impressionnante vingtaine de secondes dès son premier tour. Sur le circuit emblématique de 20,6 km du Nürburgring, la Nevera a bouclé un tour remarquable en seulement 7 minutes et 0,928 seconde.

Ce record a été réalisé par le pilote croate Martin Kodrić et validé par des données de chronométrage indépendantes et la télémétrie embarquée. Utilisant des pneus Michelin Cup2R, la Nevera a démontré ses capacités de performance exceptionnelles.

Martin Kodrić a fait part de son point de vue sur cet exploit : » Un chrono de 7:05:298 sur la Nordschleife du Nürburgring est digne d’éloges. Le fait que la Nevera puisse atteindre une telle vitesse sur circuit, alors qu’elle a été développée pour être une hyper GT confortable pour la route, est ce qui la rend si spéciale. Il s’agit d’une pièce d’ingénierie et de conception si bien équilibrée… »

Emilio Scervo, Chief Technology Officer de Bugatti Rimac, a salué cette réalisation qui témoigne de l’innovation et de l’engagement de Rimac, en soulignant l’optimisation des performances virtuelles et les essais en commun dans l’industrie. Cette réussite souligne la capacité d’adaptation de la Nevera, qui a été initialement conçue comme une hyper GT.

Le record du Nürburgring n’est que le dernier d’une série de plus de 20 records pulvérisés par la Nevera cette année. En avril 2023, à l’Automotive Testing Papenburg (ATP) en Allemagne, la Rimac Nevera a battu 23 records de performance en une seule journée, dont le 0-100 km/h, le 0-160 km/h et le 0-300 km/h. La Nevera avait déjà obtenu le titre de véhicule électrique avec la plus grande vitesse de pointe vérifiée, atteignant 412 km/h.

La Nevera a continué à battre des records au Goodwood Festival of Speed en juillet, en réalisant un temps de 49,32 secondes lors du Supercar Shootout chronométré. Cette performance a non seulement fait de la Nevera la voiture électrique de série la plus rapide à s’attaquer à la hillclimb, mais elle en a également fait la voiture de série la plus rapide à parcourir la course en 2023.

En hommage à ses performances record en 2023, Rimac Automobili produit une édition limitée de 12 Nevera Time Attack, toutes déjà vendues. Mate Rimac, fondateur et PDG du groupe Rimac, a déclaré : « La Nevera Time Attack est une édition limitée qui célèbre les exploits de l’année écoulée, dans une livrée sur mesure inspirée de la voiture qui a donné le coup d’envoi de chacun d’entre eux. »