Renault montre les prototypes de la R5 Turbo 3E en périphérie du Tour de Corse Historique

La Renault 5 Turbo 3E est une version moderne des R5 Turbo et Turbo 2 des années 80.

Le pilote Julien Saulnier montre les capacités de cette sportive électrique avant de prendre part à la course avec une ancienne Maxi 5 Turbo.

La Renault 5 Turbo 3E sera disponible à l’achat sur certains marchés à partir de 160 000 euros.

Dévoilée il y a sept mois, la Renault 5 Turbo 3E montre de quoi elle est capable en périphérie du Tour de Corse Historique, qui se tient présentement sur l’île méditerranéenne.

Comme son nom le suggère, la R5 Turbo 3E est une version moderne et encore plus performante des emblématiques R5 Turbo et Turbo 2 des années 1980.

Contrairement à ses ancêtres, cette petite sportive ne dispose pas d’un moteur central, mais plutôt d’une mécanique entièrement électrique. La configuration de cette même mécanique n’est pas conventionnelle par contre, puisqu’elle bénéficie de moteurs-roues à l’arrière.

Selon Renault, cette solution technique permet une livraison de la puissance et du couple encore plus rapide qu’avec des moteurs électriques traditionnels montés dans le châssis de la voiture.

Uniquement à propulsion, la Renault 5 Turbo 3E dispose de 555 chevaux et 3 540 lb-pi de couple. Les moteurs-roues rendent aussi possible une répartition de la puissance mieux contrôlée d’un côté à l’autre de la voiture.

Bien qu’elle partage son nom et son apparence générale avec la nouvelle Renault 5 électrique, la Renault 5 Turbo 3E bénéficie de sa propre plateforme en aluminium et en carbone développée par Alpine, la marque de performance du groupe Renault.

Cette plateforme légère se combine à une superstructure entièrement en carbone pour conférer à la voiture un poids total de moins de 1 450 kilogrammes (3 196 livres), améliorant son comportement routier et permettant une accélération de 0 à 100 km/h de moins de 3.5 secondes.

En plus de sa performance, la Renault 5 Turbo 3E peut se targer d’une autonomie de plus de 400 kilomètres selon la norme WLTP et d’une recharge rapide de 15 à 80 % en seulement 15 minutes grâce à un système électrique à 800 volts.

Le choix du Tour de Corse historique pour les débuts sur piste de ce modèle n’est pas anodin, puisque 2025 marque le quarantième anniversaire de la victoire de Jean Ragnotti au Tour de Corse 1985 au volant d’une Maxi 5 Turbo. La livrée bleue, blanche et rouge de la R5 Turbo 3E participant à l’événement rétro est d’ailleurs un hommage à la voiture jadis pilotée par Ragnotti.

Au volant de la Renault 5 Turbo 3E sur les routes de la Corse est Julien Saulnier, pilote ambassadeur de Renault qui a lui-même remporté le dernier Tour de Corse historique au volant d’une Maxi 5 Turbo. Il tentera de maintenir son titre cette année aux commandes du même modèle.

Considérant ses performances et son apparence, il est étonnant d’apprendre que la Renault 5 Turbo 3E sera offerte à l’achat, mais c’est pourtant bien le cas.

En effet, les acheteurs de l’Europe, du Moyen-Orient, du Japon et de l’Australie pourront mettre la main sur cette « mini-supercar » électrique, comme son constructeur la désigne.

Il faudra être fortuné par contre, puisque le prix de départ du modèle de production sera fixé à 160 000 euros avant les accessoires et les frais de personnalisation. Au moment d’écrire, cette somme équivaut à environ 259 000 dollars canadiens.

Bien sûr, à ce prix, les clients pourront personnaliser leur voiture en choisissant parmi plusieurs livrées historiques rappelant les exploits des R5 Turbo et Turbo 2, une livrée inédite crée pour le nouveau modèle, ou alors, ils pourront travailler de concept avec l’équipe de design du constructeur pour créer leur propre livrée unique.

L’habillage intérieur peut aussi être personalisé, et les futurs propriétaires peuvent choisir le numéro d’unité de leur voiture, dont la production sera limitée à 1980 exemplaires, un autre clin d’œil à la R5 Turbo, introduite cette année-là.

Le carnet de commandes est déjà ouvert depuis avril 2025, mais les acheteurs devront attendre au cours de l’année 2027 avant de pouvoir prendre possession de leur nouveau véhicule.

Renault indique avoir reçu 500 réservations durant les trois premiers jours de commande seulement, ce qui augure bien pour le succès commercial de cette petite sportive.