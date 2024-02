La Renault 5 E-Tech Electric est une classique ressuscitée pour l’ère moderne

La Renault 5 E-Tech électrique est un ajout notable au segment des citadines, un segment qui fait cruellement défaut en Amérique du Nord. Malgré cela, la nouvelle Renault 5 électrique allie avec brio l’héritage de son emblématique prédécesseur et les technologies contemporaines. Ce véhicule marque un chapitre important de la stratégie « Renaulution » du Groupe Renault, qui s’oriente vers la mobilité durable et le rajeunissement industriel.

La conception de ce véhicule repose sur l’efficacité énergétique, l’intégration numérique et les pratiques de fabrication durables. Il incarne l’éthique de la mobilité moderne tout en rendant hommage à la Renault 5 originale, connue pour son design avant-gardiste et sa capacité d’adaptation. La version électrique E-Tech répondra aux défis environnementaux d’aujourd’hui grâce à sa propulsion électrique, ses améliorations numériques et un processus de production ancré dans des pratiques locales et responsables.

Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, résume l’essence de ce projet en soulignant la passion collective et l’appréciation historique insufflées dans la renaissance d’un modèle aussi aimé. Ce projet est plus qu’une simple fabrication, c’est un travail d’amour, qui devrait trouver un écho profond auprès des passionnés de longue date et de la nouvelle génération de conducteurs.

Une fusion harmonieuse entre passé et futur

La Renault 5 E-Tech électrique est une manifestation de la vision plus large de Renault pour un avenir électrifié. Développé grâce à des méthodologies innovantes, ce véhicule allie l’enchantement de ses origines conceptuelles aux aspects pratiques de l’ingénierie moderne. Il est remarquable que son parcours, de la conception à la production, n’ait duré que trois ans.

Cet effort a donné naissance à une voiture aussi compétitive en termes de prix que riche en fonctionnalités. Avec un prix de départ d’environ 25 000 euros, elle se positionne comme une option accessible, mais technologiquement avancée sur le marché des véhicules électriques. Le véhicule bénéficie d’une plateforme unique conçue pour les petits véhicules électriques, offrant un équilibre optimal entre l’espace intérieur, les performances et l’efficacité.

Un design qui en dit long

Lors de son lancement en 1972, la Renault 5 a établi une nouvelle référence en matière de design automobile, capturant l’esprit de l’époque grâce à son esthétique ludique et innovante. La variante électrique E-Tech s’appuie sur cette base avec une approche de design « rétrofuturiste », mêlant des éléments nostalgiques aux exigences modernes des véhicules électriques. L’équipe de design, dirigée par Gilles Vidal, Directeur du Design de Renault & Ampère, a su trouver l’équilibre délicat entre le passé et le présent, pour aboutir à un véhicule aussi charmant que l’original.

La Renault 5 E-Tech électrique s’appuie sur la plateforme AmpR Small, pierre angulaire de ses caractéristiques uniques. Cette plateforme offre un intérieur spacieux, un empattement allongé et une structure légère, tout en accueillant des composants avancés de la chaîne de traction électrique. Le véhicule présente des caractéristiques innovantes telles qu’un système de charge bidirectionnel, améliorant son intégration dans l’écosystème énergétique plus large.

La Renault 5 E-Tech électrique promet une expérience de conduite engageante, soutenue par un système de suspension sophistiqué et une gamme d’options de puissance. Sa polyvalence est encore soulignée par sa compatibilité avec la recharge en courant alternatif et en courant continu, ce qui lui permet de s’adapter à différentes conditions de conduite et à différents styles de vie.

Un nouveau chapitre de l’innovation automobile pour Renault

L’engagement de Renault en matière d’innovation va au-delà du véhicule lui-même, et englobe une approche holistique de l’expérience de conduite. La E-Tech électrique est équipée de fonctions de connectivité de pointe, d’interfaces intuitives et de technologies de sécurité avancées, toutes conçues pour améliorer le voyage des conducteurs et des passagers.

Conformément à l’engagement de Renault en matière de respect de l’environnement, la E-Tech électrique sera produite en France et utilisera une chaîne d’approvisionnement locale afin de minimiser son empreinte carbone. Cette stratégie souligne non seulement l’engagement de Renault en faveur d’une fabrication durable, mais contribue également au développement d’une « vallée électrique » européenne.

Le lancement de la Renault 5 E-Tech est prévu pour septembre 2024. Malheureusement, et malgré les rumeurs de retour de Renault en Amérique du Nord, la R5 électrique ne sera pas vendue dans ce pays.