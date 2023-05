Renault 4EVER Trophy : une nouvelle couleur pour Roland-Garros

Le prototype 4EVER Trophy sera dévoilé au public le 22 mai prochain.

Ce futur multisegment à saveur rétro sera entièrement électrique.

Renault va aussi relancer sa mythique 5 avec une motorisation électrique.

L’amour des automobilistes québécois pour la marque Renault est inconditionnel. Plus de trente ans après son retrait du marché nord-américain, il y a encore un engouement pour les produits de la marque à l’hexagone, notamment la très populaire Renault 5.

Mais, il ne faut surtout pas oublier la Renault 4, la voiture qui va revenir au sein de la gamme du constructeur français d’ici quelques années, en mode électrique bien entendu!

À ce sujet, Renault vient de dévoiler ce superbe concept clairement inspiré du modèle d’antan avec une nouvelle coloration, le Bleu Ile-de-France. Le concept qui a tout d’abord été dévoilé au Mondial de l’Automobile de Paris l’an dernier sous une teinte grisonnante, fera une nouvelle apparition publique à l’occasion du tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris plus tard ce mois-ci, le 22 mai pour être bien précis.

Pour rehausser son apparence aventurière, des pièces du concept ont été repeintes en jaune fluorescent, notamment sur les sangles de galerie, le bouclier, les ressorts d’amortisseurs et les emblèmes de roues. Et le constructeur ne s’en cache même pas : ces accents jaune fluorescent sont un clin d’œil à la coloration des balles de tennis qui seront utilisées pendant le tournoi.

Le constructeur français est déjà au plus fort de la course à l’électrification avec quelques modèles actuellement alimentés à l’énergie électrique comme la Renault Mégane E-Tech electric, la Renault ZOE E-Tech electric et la Renault Twingo E-Tech electric.

Mais, il est clair qu’une nouvelle Renault 5 entièrement électrique verra le jour, tandis que cette Renault 4 moderne a tout ce qu’il faut pour séduire les automobilistes à la recherche d’un petit véhicule utilitaire, mais également ceux et celles qui ont une fibre nostalgique.

Les deux modèles à saveur rétro seront basés sur la nouvelle plateforme CMF-BEV destinés aux véhicules du segment B, également connus sous l’appellation sous-compacte en Amérique du Nord.

Même si les chances de revoir un modèle tatoué du losange de ce côté-ci de l’Atlantique sont nulles, parions que les Renault 5 et Renault 4 feraient un tabac, surtout auprès des consommateurs nostalgiques.