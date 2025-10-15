Alors que Stellantis déplace de la production vers les États-Unis, Honda confirme son engagement envers le Canada

Stellantis a annoncé hier que le prochain Jeep Compass ne sera finalement pas fabriqué à Brampton, en Ontario.

Au même moment, Honda célèbre son 11 millionième véhicule produit au Canada.

Honda est le deuxième plus grand constructeur automobile en termes de production au Canada, derrière Toyota.

Alors qu’on apprend que Stellantis déplacera la production du prochain Jeep Compass du Canada vers les États-Unis, Honda réaffirme son engagement envers la fabrication en Ontario.

En raison de l’incertitude économique et de la guerre commerciale avec les États-Unis, quelques constructeurs automobiles ont mis en suspens leurs investissements au Canada.

Depuis février 2025, Stellantis a suspendu le réoutillage de son usine d’assemblage de Brampton, en Ontario, qui était en transition entre la production des Dodge Charger, Challenger et Chrysler 300 de la génération précédente vers le futur Jeep Compass.

Maintenant, l’entreprise a annoncé un nouveau plan de développement américain qui verra le plus grand investissement de son histoire. Une partie de ce plan consiste à déplacer la production du futur Compass à Belvidere, en Illinois, laissant l’usine de Brampton sans aucun produit potentiel.

Stellantis affirme qu’elle continue d’investir au Canada, notamment en ajoutant un troisième quart de travail à son usine d’assemblage de Windsor, qui fabriquera les versions électriques et à essence de la nouvelle Dodge Charger en 2026, ainsi que toutes les minifourgonnettes Chrysler.

Le constructeur automobile affirme avoir des projets pour l’usine de Brampton, qu’il partagera après de nouvelles discussions avec le gouvernement canadien.

En théorie, cette décision ne devrait pas affecter le statut du constructeur automobile concernant les contre-tarifs canadiens dans le secteur automobile, mais il est trop tôt pour en être certain.

En effet, Ottawa a mis en place ses contre-mesures de manière à ce que les constructeurs qui produisent localement ne soient pas affectés tant qu’ils ne réduisent pas leur production au Canada en deçà des niveaux de 2024 en faveur des importations américaines. Étant donné que l’usine de Brampton a été mise à l’arrêt en 2023, elle ne devrait pas être prise en compte dans la base de production canadienne de Stellantis.

En parallèle de tout cela, Honda a publié un communiqué de presse célébrant la production de son 11 millionième véhicule au Canada, une Civic Hybride 2026 rouge.

Dans ce communiqué, Honda a réitéré son engagement envers la fabrication au Canada, déclarant : « Nous restons engagés envers le Canada et son écosystème manufacturier robuste, l’environnement commercial favorable de l’Ontario continuant de favoriser notre croissance et notre innovation ».

Pour rappel, Honda a une présence manufacturière dans le pays depuis l’ouverture de sa première usine à Alliston, en Ontario, en 1986.

Aujourd’hui, les installations canadiennes du constructeur fabriquent la Civic et le CR-V, deux de ses produits les plus populaires en Amérique du Nord. En fait, Alliston produit plus de CR-V que toute autre usine dans le monde.

Cela a aidé Honda à devenir le deuxième plus grand constructeur automobile en termes de volume de production au Canada, derrière Toyota mais devant Stellantis.

Le contraste entre les actions des deux constructeurs est frappant, montrant à quel point l’industrie automobile canadienne est devenue instable au cours des derniers mois.

