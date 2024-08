Près de 100 vieilles Mini se sont réunies ici au Québec

Un rassemblement de près d’une centaine de vieilles Mini. C’est le spectacle auquel on a eu droit samedi dernier.

En effet, à l’occasion du 50e anniversaire du club Mainly Minis Montréal, les propriétaires de Mini ont afflué vers Orford où avait lieu le rassemblement. En ce qui nous concerne, cet événement était un incontournable cet été.

Malgré que le stationnement de l’endroit comportait plusieurs dizaines de voitures du même modèle, toutes les Mini étaient différentes. Certaines étaient dans leur jus, alors que d’autres étaient restaurées, préparées pour la course ou personnalisées. Dans le lot, notons la présence de quelques exemplaires de Riley Elf et de Moke.

Parmi les Mini préférées sur place, mentionnons la Mini 1275 GT, l’Innocenti Mini Minor MK2, la Mini Beach Car ainsi que la Mini 1979 blanche décorée de bandes noires.

Sur place, on a observé une majorité de voitures immatriculées du Québec, mais on a aussi pu y voir des Mini de l’Ontario, des provinces maritimes, du Rhode Island, du New Jersey et du Massachusetts. Pour l’anniversaire du club fondé en 1974, les passionnés n’ont pas hésité à parcourir des centaines de kilomètres et à traverser la frontière pour partager cette passion de la Mini, une voiture aussi attachante que minimaliste.