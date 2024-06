Mini lance sa Cooper 5 portes 2025

La nouvelle version est très similaire au chapitre des dimensions extérieures.

Deux motorisations essence sont prévues pour le moment.

Avec l’arrivée prochaine de la plus récente génération de Mini Cooper, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’une variante cinq portes est également dans les plans de la marque d’origine britannique. C’est maintenant officiel : il y aura bel et bien une Mini Cooper 5 portes en 2025 au Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde où le constructeur est implanté.

Bien entendu, le design introduit plus tôt s’applique aussi à cette variante allongée, la nouvelle mouture qui conserve des dimensions très similaires à celle du modèle sortant. Mais, pour mieux comprendre le positionnement de cette cinq portes au sein de la gamme Mini, sachez que l’empattement est 72 mm plus long et que la carrosserie est 172 mm plus longue que pour la Mini 3 portes. Il ne faut pas croire que cette nouvelle version est beaucoup plus grande, mais disons que l’espace cargo est plus intéressant lorsque la banquette 60/40 est repliée avec 925 litres disponibles. Lorsque les sièges sont remis en place, l’espace de chargement est réduit à 275 litres.

Sous le capot, la Mini 5 portes fait toujours confiance à deux moteurs essence de ce côté-ci de l’Atlantique. En effet, le 3-cylindres turbo de 1,5-litre de cylindrée ouvre le bal avec une puissance de 156 chevaux et un couple optimal de 170 lb-pi. L’autre option plus vitaminée est un bloc 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée développant une puissance de 204 chevaux et un couple de 221 lb-pi. La seule option de boîte de vitesses est une unité à double embrayage à sept rapports.

Mini Canada offrira probablement quelques niveaux de finition en 2025. Le communiqué pour le marché britannique annonce quatre livrées : Essential, Classic, Favoured et JCW, cette dernière qui met l’emphase sur le design plus sportif de la 5 portes, sans toutefois profiter des améliorations techniques de la véritable Mini Cooper John Cooper Works. On verra bien quelle sera la stratégie de l’aile canadienne d’ici l’arrivée de cette variante à cinq portières.

À l’intérieur, c’est « business as usual » avec une planche de bord épurée et cet écran central arrondi. Sous ce dernier, plusieurs commandes utiles sont regroupées, notamment le levier de la boîte de vitesses, les modes d’expériences, le bouton-démarreur et la climatisation. Le contenu de l’écran central est quant à lui beaucoup plus complexe avec une multitude d’applications. Sachez toutefois que l’utilisateur peut effectuer des commandes en touchant l’écran ou en dictant ce dont il a besoin. Il y a même un assistant personnel activé par la voix. En effet, un simple « Hey Mini » suffit pour activer cet assistant virtuel qui apprend les habitudes de son propriétaire au fil du temps.

À l’instar de la Mini Cooper 3 portes, la 5 portes profite aussi du système de modes d’expériences. Grâce à un projecteur intégré derrière l’écran circulaire, le système change l’ambiance qui règne dans l’habitacle à l’aide de motifs et de couleurs projetées sur la planche de bord.

On ne connaît pas encore la date d’arrivée de cette nouvelle Mini 5 portes, mais il est permis de croire que le modèle sera parmi nous avant la fin de 2024.