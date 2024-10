Premier essai Porsche Macan et Macan 4S 2025 : l’heure de la vérité

Forces

Prestations à couper le souffle

Excellente insonorisation

Autonomie qui sera à la hauteur

Faiblesses

Les prix

Présentation intérieure plus froide

Espace compté à l’arrière

Stuttgart, Allemagne — C’est l’année dernière à pareille date que Porsche nous présentait la version électrique de son VUS Macan. Si la compagnie propose déjà la Taycan, l’arrivée d’un deuxième modèle électrique au sein de la famille représente un défi d’une autre nature.

Pourquoi ? Parce qu’avec la Taycan, on avait droit à un nouveau modèle. Nouveau modèle, nouvelle clientèle. Avec un Macan électrique, oui, on peut aller chercher de nouveaux acheteurs, mais on s’adresse aussi à celui qui est déjà propriétaire d’une version à essence, ou du moins qui en contemple l’achat.

L’exercice sera répété avec les 718 Boxster, 718 Cayman et 911.

Tout cela représente un peu l’heure de la vérité pour Porsche. Si la compagnie est capable de nous impressionner avec sa technologie électrique, est-ce que ce sera suffisant pour convaincre l’acheteur traditionnel de ses créations ?

Pour en avoir une idée, ou du moins tenter de commencer à répondre à cette épineuse question, j’ai eu l’occasion d’aller faire un tour à Stuttgart, en Allemagne, là où bat le cœur de Porsche pour faire l’essai de deux nouvelles variantes du Macan électrique 2025, les Macan et Macan 4S.

Voyons si j’ai réussi à trouver quelques réponses.

Positionnement

Il y a quelques mois, Porsche lançait les premières versions du Macan électrique, soit les Macan 4 et Macan Turbo. Cet automne, la firme de Stuttgart rapplique avec deux autres déclinaisons, les Macan et Macan 4S.

Mélangeant ? Oui, mais ça demeure simple quand même. Le Macan devient le modèle d’entrée de gamme, alors que le Macan 4S vient s’insérer entre le Macan 4 et le Macan Turbo. À retenir ? Plus on grimpe dans la gamme, plus la puissance fait des gains, plus l’autonomie diminue.

Et si le rouage intégral est attendu partout, on a droit à une surprise (belle ?) avec la version de base, car elle est à propulsion uniquement.

Pour ce qui est des prix des deux nouvelles variantes, on parle de 94 900 $ pour le Macan, 106 900 $ pour le Macan 4S.

Les prestations

Parlons-en, des chiffres de performance et de l’autonomie.

D’abord, pour le Macan, on parle bien sûr d’une configuration à un seul moteur. La puissance est à 335 chevaux, 355 lorsqu’on actionne le mode de départ canon (launch control). Le couple est à 415 livres-pieds. Avec le Macan 4S, ce sont 442 chevaux qui sont livrés, 509 avec le mode qui invite à la délinquance. Le couple maximal est à 605 livres-pieds.

Tout ça se traduit par des chronos de 5,7 et 4,1 secondes, respectivement, à la mesure étalon du 0-100 km/h.

Quant à l’autonomie, ce n’est que lorsque les modèles vont débarquer au pays que nous aurons droit aux chiffres officiels. Il est cependant facile d’anticiper, car avec le Macan 4, on a droit à 496 km de liberté. C’est 463 avec la déclinaison Turbo. Plus de 500 km est donc probable avec le Macan à propulsion, alors que le Macan 4S devrait nous offrir quelque chose autour de 475 km.

Batterie et recharge

Les nouveaux modèles, comme les plus « anciens », profitent d’une batterie de 100 kWh (94,5 kWh utilisables), et d’une architecture de 800 volts. Tout ça se traduit par une capacité de recharge de 270 kW, et un temps de 21 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de la batterie de 10 % à 80 %.

Tout cela est impressionnant, mais ce qui l’est encore plus, c’est ce qu’on ne voit pas, mais qui témoigne du savoir-faire de Porsche sur le plan technique. Quelques exemples simples pour bien illustrer le tout.

Avec la version à propulsion, on a droit à un moteur électrique qui profite d’un onduleur à impulsion de 480 ampères. Le rôle de l’onduleur est de convertir l’énergie de la batterie du véhicule pour la rendre utilisable par le moteur électrique. À l’intérieur de ce dernier circule du carbure de silicium, un matériau semi-conducteur d’une grande efficacité (qui réduit les pertes), pour un rendement optimisé. Avec le Macan 4S, on a droit à un nouveau moteur électrique à l’arrière, cette fois équipé d’un onduleur à 600 ampères.

C’est le genre de différence qu’on ne voit pas, mais qui explique pourquoi la conduite d’un véhicule Porshe est unique ; tout est à la fine pointe.

C’est aussi le cas avec le rouage intégral. Le système ePTM (Porsche Traction Management) de la compagnie distribue la puissance entre les essieux avant et arrière cinq fois plus rapidement que tout autre dispositif traditionnel.

Et que dire de la suspension pneumatique ; elle permet au modèle d’offrir des prestations et de livrer un niveau de confort franchement impressionnant.

À bord

À l’intérieur, Porsche est passé à autre chose depuis quelques années, alors que ses tableaux de bord typiques, composés de cadrans analogiques ronds, ont laissé leur place à des écrans, comme partout ailleurs à travers l’industrie.

Certains aiment, mais d’autres, comme l’auteur de ces lignes, regrettent cette unicité des produits de la marque à ce chapitre. On a beau tenter de reproduire le tout de façon numérique, y compris la forme ovale de l’écran devant le conducteur, ça ne soulève pas d’émotion. C’est l’ensemble de la présentation qui en souffre, en fait. C’est bien fait, certes, mais c’est froid. Et d’un véhicule Porsche à un autre, on cherche la différenciation.

Il n’y a rien à redire sur la qualité d’assemblage, cependant, ni la position de conduite, parfaite. L’insonorisation est aussi nickel. C’est moins intéressant pour ce qui est de places arrière, alors que les centimètres sont comptés. Le volume de chargement est correct, sans plus ; ce n’est pas la force de ce véhicule ni sa principale vocation.

Au volant

Et qu’est-ce que tout cela donne au volant ? Un rendement qui est en tout point impressionnant, qu’importe la version.

Bien sûr, le surplus de puissance offert par le Macan 4S est considérable, mais la version à propulsion s’en tire très bien. Certains préféreront la sensation de légèreté qu’elle propose par rapport aux autres déclinaisons du modèle, en raison de son poids inférieur (110 kg de moins que le Macan 4). C’est particulièrement perceptible avec la direction.

Et si vous devinez que les accélérations sont impressionnantes, ce qui étonne le plus, ce sont les reprises à 140, 170 ou 200 km/h. Oui, nous étions sur les autoroutes allemandes où ce genre de vitesse est légale et permise. Ce sera inutile ici, mais il est impossible de rester de glace devant un tel niveau de haute voltige.

Quant à la tenue de route, elle demeure exceptionnelle. Sur les routes sinueuses, on peut conduire ce Macan électrique de la même façon qu’on guide une sportive. Il faut seulement se rappeler les lois de la physique, car malgré un châssis conçu pour coller à la route, le modèle a ses limites. Les conducteurs atteindront cependant les leurs avant celles du véhicule.

Conclusion

Conceptuellement, ces Macan et Macan 4S sont des réussites. La grande question est de savoir si les acheteurs seront présents. Le prix fait écarquiller les yeux, surtout que la concurrence propose des produits similaires pour quelques dizaines de milliers de moins. Et il y a ce niveau d’émotion qu’il est difficile à recréer avec un modèle tout électrique. Or, l’acheteur d’un véhicule Porsche aime l’émotion que lui procure la sonorité de la mécanique, la sensation de conduite typique d’un véhicule de la marque. Si l’expérience est concluante, à la limite impressionnante avec le Macan électrique, elle est très différente.

Ce sera intéressant à surveiller. En bout de piste, ce sont les consommateurs qui vont répondre aux questions que l’on se pose.

Oui, l’heure de la vérité a sonné pour Porsche et son Macan électrique.