Premier essai du Cadillac Optiq 2025 : Bon sang ne saurait mentir

Le nouveau VUS électrique de Cadillac allie luxe durable, technologies innovantes et performance dynamique pour la conduite moderne.

2025 Cadillac OPTIQ | Photo: Benoit Charette

Le Cadillac Optiq séduit par son luxe raffiné, ses matériaux recyclés et son habitacle spacieux.

Son écran 33 pouces 9K et 19 haut-parleurs AKG rehaussent l’expérience technologique à bord.

Deux moteurs électriques livrent une conduite vive et agile, alliant innovation et praticité au quotidien.

San Francisco, Californie – Les montagnes du nord de la Californie, ourlées d’une brume matinale et d’une chaussée détrempée, plongent leurs racines dans l’océan Pacifique, et c’est au creux de ces reliefs tourmentés que nous avons fait connaissance avec le Cadillac Optiq. Alors que les modèles XT4 et XT5 sont sur la voie de sortie, Cadillac espère imposer davantage sa présence avec ce cousin plus fortuné du Chevrolet Equinox EV.

Un habitacle aux textures nouvelles

Dans l’Optiq, Cadillac renoue avec un savoir-faire presque oublié : celui de la matière et du toucher. L’habitacle n’est pas une simple relecture du Chevrolet Equinox EV, malgré leur parenté technique. Ici, chaque élément a été pensé pour flatter le regard et les doigts. Le tableau de bord est drapé d’un tissu aux allures de lin, tandis que la console centrale exhibe un bois singulier, sculpté à partir de papier journal recyclé. Loin d’être une simple fantaisie écologique, ce choix traduit une ambition nouvelle : celle d’un luxe moderne, conscient et écologique. Les sièges, moelleux et ventilés, se parent d’une fonction massage sur les versions supérieures. Les coloris disponibles, de l’Autumn Canyon à l’énigmatique Phantom Blue, ajoutent une touche de personnalisation bienvenue. À l’arrière, l’espace est parmi le plus généreux du segment grâce en parti à l’absence de coffre avant (frunck) qui a permis d’offrir plus d’espace à l’arrière.

Une immersion technologique

Trônant au centre du tableau de bord, un écran incurvé de 33 pouces à résolution 9K s’impose comme la pièce maîtresse de l’expérience Optiq. Google y dicte sa loi avec une interface fluide et réactive, même si l’absence d’Apple CarPlay et d’Android Auto va en rebuter certains. Cadillac compense par une signature sonore d’exception : un système AKG de 19 haut-parleurs avec Dolby Atmos, capable d’envelopper l’habitacle d’une spatialisation sonore inédite. Cadillac n’a pas succombé à la tentation du tout-tactile : boutons physiques sur le volant, les portières et même pour la climatisation. Un grand merci aux ingénieurs. Finalement tout comme les places arrière, l’espace cargo est généreux avec 740 litres derrière la 2e rangée et 1 603 avec les sièges abaissés.

Électrique et agile

Sous le capot – ou plutôt sous le plancher – l’Optiq abrite une batterie de 85 kWh alimentant deux moteurs électriques, pour un total de 300 chevaux et 354 lb-pi de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en cinq secondes, tout en garantissant une autonomie de 486 km selon Cadillac. La recharge rapide n’est pas son point fort, avec une puissance plafonnée à 150 kW, vous serez en mesure d’ajouter 127 km en 10 minutes sur borne rapide. À domicile, l’Optiq se recharge à 11,5 kW, voire 19,2 kW avec un chargeur optionnel, mais ce dernier requiert une installation spécifique.

Une conduite sculptée pour l’aventure

L’Optiq n’est pas un simple VUS de salon. Sur les routes sinueuses qui serpentent entre falaises et forêts de séquoias, il révèle une tenue de route précise et engageante. Son châssis, peaufiné les ingénieurs derrière les Cadillac Blackwing et la Corvette C8 –, insuffle un dynamisme discret mais présent. Le mode Sport raffermit la direction et aiguise la réponse à l’accélérateur, tandis que la suspension Passive Plus absorbe les imperfections sans se départir d’un certain mordant. Le freinage régénératif, parfaitement calibré, permet une conduite à une seule pédale intuitive, renforcée par une palette au volant offrant un contrôle précis du ralentissement.

Une ombre au tableau

Il faut toutefois mentionner une drôle d’aventure en début de journée. Lors de la partie conduite en avant-midi, un tronçon de route nous a donné du fil à retordre. En toute honnêteté, les bogues et autres problèmes non résolus ne sont pas rares dans les unités de pré-production souvent utilisées lors d’événements médiatiques. Pour donner un peu de contexte, de fortes pluies ont ponctué la première partie du trajet qui a traversé le Golden Gate Bridge et le comté de Marin au nord de San Francisco. Les routes sinueuses et la route détrempée nous forçait à rouler lentement. Pendant près de 30 km, l’Optiq a glissé dans presque tous les virages, parfois de manière inquiétante en émettant un tremblement dans le volant et en paralysant la direction.

Que le freinage régénératif soit activé ou non, le système d’antipatinage était en proie à un état de panique répété alors que l’Optiq luttait pour trouver de l’adhérence, glissant et sous-virant même à des vitesses aussi lentes que 20 km/h. Avec une expérience combinée de près de 50 ans en tant que journalistes automobiles, mon collègue Dan Ilika et moi étions tous deux déconcertés. Et puis, aussi vite qu’il était apparu, le problème a disparu. Sur ma portion de route en après-midi, la conduite était sans reproche. Notre journée de conduite s’est terminée avec une moyenne autour de 22 kW/100 km. Cadillac annoncé 18,8 sur la route et 22,3 en ville.

Conclusion

Le Cadillac Optiq 2025 incarne ce que la marque aurait dû être depuis longtemps : un constructeur de luxe tourné vers l’innovation et la singularité. Pour un prix de départ de 62 499 $ CAD, il offre 300 chevaux, une transmission intégrale de série et une autonomie compétitive, surpassant ses rivaux directs. Mieux encore, il apporte une atmosphère et un agrément de conduite qui le placent enfin parmi les modèles Cadillac que l’on retiendra. Son prix est très compétitif pour un modèle de luxe et l’autonomie se rapproche d’une plein de carburant. Son format possède aussi tout pour plaire. Il faudra maintenant voir dans un essai d’une semaine si nos petits problèmes de sautillements dans la direction vont revenir.

Forces :

Design soigné et sportif

Technologie embarquée dernier cri

Intérieur original et bien fini

Transmission intégrale et punch du bi-moteur

Faiblesses :

Durabilité des matériaux intérieur à prouver

Autonomie variable selon les roues choisies

Problèmes électroniques rencontrés durant la journée d’essai