Premier essai Acura ZDX 2024 : Regard vers l’avenir, inspiration du passé

Premier et seul véhicule conjoint entre Acura et GM

Le ZDX reprend essentiellement la base du Cadillac Lyriq

Cadillac fabrique le ZDX à l’usine de Springhill au Tennessee

Forces

Style épuré

Excellente technologie de série

Beaucoup de puissance

Faiblesses

Prix assez élevé

Certaines configurations de commandes peu pratiques

Dorval, Québec, Acura prend finalement le virage de l’électrification tout en revisitant son histoire. Le choix du nom ZDX pour cette première incursion électrique, bien que chargé d’un passé mitigé, témoigne d’une volonté de rédemption et d’innovation. Ce modèle, issu d’une collaboration sans précédent avec Cadillac, utilise le châssis et la batterie Ultium du Cadillac Lyriq, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la marque. C’est aussi la fin de la même ère, car Honda a déjà annoncé qu’elle fabriquera sa propre ligne de véhicule à compter de 2026.

Un design inspiré et fonctionnalités avancées

Inspiré du concept Precision, le style du ZDX marie avec succès élégance et dynamisme. Les designers se sont imprégnés des contours ciselés des yachts pour créer des lignes fluides et agréables sous tous les angles. Les caractéristiques distinctives, telles que la forme en V à l’avant et le long capot, confèrent au ZDX une présence imposante sur la route. Malgré des similitudes avec le Cadillac Lyriq, le ZDX se distingue par son langage de design unique, renforçant ainsi son identité propre.

Technologie de pointe pour une expérience de conduite exceptionnelle

Acura apporte certaines innovations avec la suite d’aide à la conduite AcuraWatch, qui comprend des fonctionnalités telles que le freinage transversal arrière et l’assistance de direction dans les angles morts. En option, le AcuraWatch 360+ offre une conduite semi-autonome de série sur le modèle Type S et en option sur le modèle A-Spec. Avec une connectivité de pointe, incluant l’intégration de Google, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la technologie audio Bang & Olufsen, le ZDX offre une expérience de conduite immersive et hautement connectée.

Luxe et confort

L’intérieur spacieux du ZDX peut accueillir jusqu’à cinq passagers, avec des sièges arrière inspirés des baquets pour un confort optimal. Dans un mode idéal, vous aurez 4 passagers à bord, car la 5e place est plus étroite et moins confortable même si on retrouve un appui-tête. Vous avez un total de 22 pouces d’écran. Le groupe d’instruments offre un écran de 11 pouces en plus de l’interface tactile centrale de 11,3 pouces. La connectivité sans fil est intuitive et l’écran tactile est facile à lire et à comprendre.

Deux petits irritants toutefois. Dès que vous quittez les yeux de la route plus de deux secondes, l’ordinateur de bord émet un petit son fatiguant pour vous dire que vous êtes distrait et il est impossible de faire avancer ou reculez le véhicule si votre ceinture n’est pas attachée. La cabine à l’image de la Cadillac Lyriq est très silencieuse et la suspension pneumatique adaptative de notre modèle d’essai a réussi à niveler les routes 364 et 327 dans les Laurentides, ce qui n’est pas une mince affaire.

Lourde, mais agile

La suspension adaptative à réglage sportif et les freins Brembo de grandes dimensions assurent une tenue de route exceptionnelle, même sur les routes les plus difficiles. Avec une puissance pouvant atteindre 500 chevaux et un couple instantané, le ZDX offre des performances impressionnantes sans compromis sur le confort. Sans être sportif, le ZDX est engageant. Notre modèle Type S et ses 500 chevaux est capable d’amener plus de 2,4 tonnes de métal à 100 km/h en 4,5 secondes. Vous ne manquerez jamais de pédale. Vous avez différents modes de conduite qui va de Normal à Sport, Neige et Individuel. Nous trouvons que le bouton pour les différents modes qui se trouvent à gauche et en bas du volant est assez mal situé. Même constat pour la conduite à une pédale qui se trouve dans un menu de l’écran central. Ses deux fonctions devraient avoir une place bien à vue tout près de la main droite du conducteur.

Cela dit, la suspension pneumatique contribue largement au confort général et à la tenue de route. Les pneus 275/40/22 ont aussi une large part dans la tenue de route. En mode sport, on sent plus de hargne, sans que cela devienne inconfortable. Notre mode préféré sur les petites routes en lacets des Laurentides. Sur l’autoroute, le mode Normal fait très bien l’affaire. Précision en terminant que le ZDX offre une répartition du poids proche de 50/50 avec un centre de gravité bas qui aide à la tenue de route.

Autonomie électrique et solutions de recharge

Alimenté par la technologie de batterie Ultium de GM, le ZDX offre une autonomie jusqu’à 489 km dans la finition A-Spec ou de 447 km dans notre modèle Type S. La charge rapide CC, standard sur tous les modèles, permet une recharge rapide et efficace, avec des taux pouvant atteindre 190 kW. Pour faciliter la recharge à domicile, Acura propose une plateforme Web offrant des solutions de recharge résidentielles personnalisées, adaptées aux besoins individuels des clients. Le ZDX utilise la technologie de batterie Ultium de GM et est équipé de la même batterie de 102,0 kWh que le Lyriq. Au Canada tous les modèles ZDX possèdent deux moteurs électriques et offrent 4RM. Le modèle d’entrée de gamme est le ZDX A-Spec qui vient avec 490 chevaux et 437 lb-pi de couple. Le modèle haut de gamme est le type S qui offre seulement 10 chevaux de plus à 500, mais un couple de 544 lb-pi. Ce dernier permet des accélérations plus franches grâce au couple généreux et instantané.

Prix et disponibilité

Le luxe du ZDX se reflète dans son prix, avec des modèles débutant à 88 560 $ pour le A-Spec et atteignant 94 760 $ pour le Type S. Un prix qui n’est pas à la hauteur de toutes les bourses, mais un équipement et une conduite qui justifie une telle dépense.

Conclusion

Le ZDX incarne la rédemption d’un nom autrefois maudit, offrant une vision audacieuse de l’avenir de la mobilité. Malgré sa collaboration avec GM et son prix élevé, le ZDX se distingue par son design unique, ses performances impressionnantes et sa technologie de pointe. Il vous promet une expérience de conduite de haut niveau dans le segment des véhicules électriques.