Porsche dévoile l’habitacle du futur Macan électrique

L’ambiance est la même que dans les récents modèles de la marque.

Le levier de la boîte de vitesses est relocalisé plus près du volant.

Le contenu technologique sera très riche à bord du Macan EV.

Le Porsche Macan électrique s’en vient. D’ailleurs, les premières impressions de quelques médias sont disponibles sur le web depuis quelques heures. Si le dévoilement complet du multisegment électrique approche, les stratèges de Stuttgart ont tout de même tenu à dévoiler la première image de la nouvelle planche de bord de l’utilitaire qui devrait en principe mousser les ventes de VÉ au sein de la marque allemande.

Sans surprise, le nouveau design du tableau de bord adopte les attributs des plus récentes créations du constructeur. Le volant sport est toujours en place, mais l’écran logé derrière celui-ci est dépourvu de « casquette », tandis que le levier de la boîte de vitesses a lui aussi été logé entre l’écran d’information et la portion tactile centrale du système d’infodivertissement.

Les buses de ventilation, quant à elles, ont été relocalisées sous l’écran central, avec une série de touches haptiques au niveau de la console centrale. Bien sûr, les concepteurs ont prévu des espaces de rangement et des porte-gobelets à cet endroit. Quant à ce troisième écran, il propose au passager un contenu auquel son voisin de gauche n’a pas droit de regarder durant la conduite. Le passager peut également assister le conducteur en ajoutant des commandes via le système de navigation accessible via le troisième écran.

La planche de bord est également compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, tandis que l’afficheur tête haute vient aussi avec la réalité augmentée pour faciliter l’expérience utilisateur de celui ou celle qui tient le volant.

Pour ce qui est du reste, on devine petit à petit les particularités cosmétiques du Macan EV, grâce aux photos montrées sur le web. La portion avant montre un bouclier à deux étages, les feux de jour étant disposés plus haut, tandis que les phares sont groupés plus bas. Les flancs du véhicule sont également exclusifs à la variante électrique. Rappelons que Porsche a l’intention de commercialiser les deux modèles en même temps, soit le Macan à essence et son cousin électrique, et ce, même si les deux ne partagent pas beaucoup de composantes.

Et pour ce qui est du potentiel de performances, il faut s’attendre à rien de moins qu’une bombe dans son segment. La Taycan a déjà établi des standards très élevés et le Macan électrique doit au moins battre ses rivaux sur ce plan. Jusqu’ici, les rumeurs parlent d’un groupe motopropulseur pouvant surpasser le cap des 600 chevaux, tandis qu’une batterie d’une capacité de 100 kWh devrait se retrouver sous toutes les versions du Macan électrique.