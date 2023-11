Voici la planche de bord de la nouvelle Porsche Panamera

La planche de bord s’inspire de celle implantée à bord de la Taycan.

Le levier de vitesses se retrouve non loin du volant.

Les principales fonctions quotidiennes sont regroupées sur le volant.

Après le dévoilement récent d’une nouvelle variante E-Hybrid de son populaire Cayenne, le constructeur de Stuttgart s’apprête à complètement revoir sa gamme de voitures pleine grandeur, également connue sous l’appellation Panamera. Bien que la présentation complète ne soit prévue que le 24 novembre prochain, la haute direction de la marque a tout de même tenu à dévoiler quelques grandes lignes à propos de l’habitacle de la nouvelle Panamera.

Et à ce sujet, la prochaine évolution du modèle promet d’être plus facile à vivre, notamment grâce à un regroupement des principales fonctions du quotidien sur le volant ou tout près de ce dernier. D’ailleurs, cette nouvelle planche de bord s’inspire fortement de celle implantée à bord de la Taycan électrique. Voilà pourquoi le levier de la boîte de vitesses est désormais logé à droite de l’écran d’information installé un peu en retrait par rapport au reste de ce tableau de bord constitué principalement d’écrans.

Si les habitués de la marque auront déjà reconnu les trappes de ventilation par-dessus la planche, ainsi que les buses de ventilation situées sous l’écran tactile central et aux extrémités du tableau de bord, la plus grande modification de l’espace réservé aux passagers des places avant se trouve entre les deux. En effet, cette console centrale surélevée n’a plus à composer avec le traditionnel levier de la boîte de vitesses, tandis qu’une poignée de commandes de la climatisation sont demeurées à cet endroit. Cela fait en sorte que la console centrale est plus accueillante pour les coudes des passagers ou même leurs breuvages.

L’écran d’information digital de 12,6 pouces de largeur est incurvé pour faciliter son utilisation et il y a même un afficheur tête haute disponible en option, le système qui peut aussi être contrôlé directement à partir du volant sport.

Les deux autres écrans sont entièrement personnalisables, selon l’humeur des utilisateurs. L’expérience tactile se poursuit derrière avec un autre écran qui permet aux passagers des places arrière de choisir l’ambiance à bord, notamment l’éclairage qui se prolonge jusque dans les panneaux de portières.

Qui plus est, Porsche promet aussi un rembourrage plus généreux pour les places arrière, tandis que les versions Exécutive (à empattement allongé) vont même plus loin en offrant des sièges plus enveloppants afin que le passager arrive à destination plus reposé. Puis, comme c’est la tendance depuis quelques saisons, la Panamera sera même offerte avec des choix de textures « sans cuir » comme ce mélange de Race-Tex et de tissu Pepita.

Ce qui est certain, c’est que cette Panamera – est-ce que ce sera la dernière de la lignée? – va bonifier l’expérience client à un niveau jamais vu auparavant. Espérons seulement que l’expérience de conduite propre à la marque sera intouchée, elle.