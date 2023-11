Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2024: si l’Outback devenait une électrique sportive

La Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2024 est une voiture familiale entièrement électrique qui est fort distinctive.

La Porsche Taycan 4S Cross Turismo peut parcourir jusqu’à 370 kilomètres avec une charge.

Elle est offerte à partir de 137 700 $.

Son format familial la rend très pratique.

En 2020, Porsche a réalisé un véritable coup d’éclat en lançant sa première voiture électrique: la Taycan. L’année suivante, le constructeur allemand a doublé la mise en dévoilant une déclinaison familiale: la Taycan Cross Turismo.

Cet automne, Écolo Auto a mis à l’essai la Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2024 sur les routes de Montréal et des Laurentides. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Mon dieu qu’on aime les familiales!

Essentiellement, Porsche la Taycan Cross Turismo reprend le principe de la Panamera Sport Turismo. Le succès de la berline est décliné en voiture familiale. Sur une note tout à fait personnelle, on admet adorer les familiales. Cette configuration est de plus en plus délaissée par les constructeurs automobiles au profit des VUS. Les familiales sont, donc, de plus en plus rares. Nous apprécions le style des voitures familiales, leur hayon pratique en plus de leur conduite qui est celle d’une voiture.

Dans le cas de la Taycan, nous trouvons ses ailes bombées fort élégantes et son arrière-train bien large et arrondi. Comme on peut le voir sur les photos, le modèle mis à l’essai était équipé de l’ensemble Off-Road qui lui confère notamment les bas de caisse et les arches de roue en plastique noir. Ainsi, elle jouit d’un style aventurier qui s’inspire, en quelque sorte, de la Subaru Outback ou d’une Volvo Cross Country.

Une technologie efficace

Tel que mentionné ci-haut, la Taycan Cross Turismo 4S est une voiture 100 % électrique. Sa conception comprend deux moteurs électriques (un à l’avant et l’autre à l’arrière) synchrones à bobinage en épingle à cheveux. Combinés, ils développent une impressionnante puissance de 562 chevaux et un couple de 479 livres-pied. Comme vous vous en doutez, les accélérations sont foudroyantes et elles surprennent le conducteur de même que ses passagers à chacune des reprises.

Malgré son poids important, la Taycan Cross Turismo 4S demeure fort agile et ça, on l’explique notamment de la précision de sa direction, mais aussi par le fait que ses roues arrière soient directionnelles. Ceci lui permet une grande agilité.

À la borne

Il faut savoir que le modèle dispose d’une batterie au lithium-ion de 93,4 kWh et que l’autonomie s’élève à 370 kilomètres. Certes, le constructeur allemand se démarque par les performances de ses véhicules électriques. Or, on devra augmenter l’autonomie offerte à court terme.

Au cours de notre période d’essai de la Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2024, nous avons utilisé les bornes du réseau Circuit électrique d’Hydro-Québec. Sur une borne de 240 V pendant une période de 8h, la voiture est passée d’une autonomie restante de 53 à 278 kilomètres.. Elle a pu engranger 57 kWh pour un coût de 8 $.

Sur une borne de 100 kW, elle a été en mesure de récupérer 21,17 kWh en une demi-heure pour un coût de 8,37 $.

Des options à ne plus finir

Qui dit Porsche dit aussi une liste d’options coûteuses qui ne finit plus. Le modèle mis à l’essai n’y fait pas exception. Il faut savoir d’emblée que la Taycan convient au budget d’une infime partie des ménages québécois. Avec un prix d’entrée de 137 700 $, force est d’admettre qu’elle est coûteuse. Mais ce n’est que le début. En effet, en ajoutant quelques options comme l’essieu arrière directionnel (2170 $), l’ensemble Off-Road (2040 $), les jantes de 21 pouces (5350 $), l’ensemble Premium (8150 $), le toit panoramique à luminosité contrôlée (3750 $) et plus encore, le prix total s’élève à 179 810 $. Soulignons que nous avions bien aimé le toit panoramique à luminosité contrôlée. Précisons qu’il n’est pas ouvrant. Le toit vitré éclaircit l’habitacle. Le conducteur peut moduler l’intensité de la luminosité que laisse traverser le toit. Ingénieux.

D’ailleurs, il faut savoir que la version 4S représente désormais la version d’entrée de gamme – tout étant relatif – de la Taycan Cross Turismo. En effet, la version 4 a été rayée du catalogue. Pour des performances encore plus extrêmes et une facture encore plus salée, sachez qu’il existe aussi les versions Turbo et Turbo S si votre budget vous le permet.

Bien entendu, aucune version de la Taycan n’est éligible aux subventions gouvernementales pour l’achat d’un véhicule électrique.

En bref

En bref, la Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2024 est une voiture absolument exceptionnelle si on a les moyens de se la procurer. Les performances qu’elle procure sont à couper le souffle. On apprécie aussi grandement son style familial et distinctif. En revanche, Porsche aurait intérêt à bonifier l’autonomie de ses véhicules électriques afin qu’ils demeurent compétitifs.