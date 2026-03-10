Porsche ajoute le nouveau Cayenne S à sa gamme de VUS électriques

Le Cayenne S se situe entre le Cayenne électrique et le Cayenne Turbo électrique.

Il développe jusqu’à 657 chevaux avec le système Launch Control et abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Les prix débutent à 142 600 $ au Canada, où les livraisons commenceront cet été.

Porsche ajoutera une troisième version de son VUS électrique Cayenne cet été avec le Cayenne S de milieu de gamme.

Ce nouveau modèle se positionnera entre les modèles Cayenne électrique et Cayenne Turbo électrique existants, avec un prix de départ de 142 600 $ au Canada.

Comparativement au Cayenne électrique d’entrée de gamme, le Cayenne S propose 222 chevaux supplémentaires, des éléments de design extérieur plus agressifs en Gris Volcan Métallisé, des jantes en alliage de 20 pouces uniques et davantage de possibilités d’équipements optionnels.

Cela se traduit par une puissance de 536 chevaux dans la plupart des circonstances et jusqu’à 657 chevaux et 797 lb-pi de couple en utilisant le Launch Control ou le Push-to-Pass.

Cela permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.

Tout comme le Cayenne Turbo électrique, le Cayenne S utilise un moteur électrique arrière avec refroidissement direct à l’huile afin de maintenir une conduite haute performance pendant de plus longues périodes.

Comme toutes les autres versions du Cayenne électrique, le Cayenne S est alimenté par une batterie de 113 kWh pouvant accepter des puissances de charge allant jusqu’à 400 kW, permettant une recharge de 10 à 80 % en environ 16 minutes.

L’autonomie officielle n’a pas encore été annoncée par Porsche Canada, mais la division européenne cite un chiffre de 653 km selon la méthode d’essai WLTP, ce qui devrait correspondre à environ 560 km selon la norme EPA.

Cela signifie que le Cayenne S offre une autonomie supérieure à celle du Cayenne électrique et du Cayenne Turbo électrique.

Parmi les options disponibles qui étaient auparavant réservées au Cayenne Turbo électrique, on note l’ensemble Porsche Torque Vectoring Plus, qui envoie la puissance à la roue extérieure en virage, la suspension active, qui limite le roulis et améliore la stabilité, le système de freins en céramique composite avec étriers jaunes, et l’ensemble Sport Chrono.

La fonction Push-to-Pass disponible libère 121 chevaux supplémentaires pendant 10 secondes sur simple pression d’un bouton, et le mode de conduite piste préconditionne la batterie pour permettre une puissance maximale le plus longtemps possible.

Parallèlement au lancement du Cayenne S, Porsche ajoute également l’ensemble Style Intérieur, qui peut être choisi en option sur n’importe quel VUS Cayenne électrique.

Ce premier d’une série d’ensembles exclusifs est conçu pour s’agencer à la peinture extérieure Vert Mystique Métallisé et propose une sellerie en cuir bicolore Noir et Vert Delgada appliquée aux sièges Confort réglables en 14 positions ainsi qu’aux panneaux de porte.

Les ceintures de sécurité sont également assorties, tout comme les surpiqûres contrastées vertes partout dans l’habitacle, et particulièrement sur les écussons Porsche brodés sur les appuie-têtes.

Des accents verts se retrouvent également partout, notamment sur les cadrans de l’indicateur de puissance et du chronomètre, ainsi que sur le volant et le sélecteur de mode de conduite.

Les livraisons du Porsche Cayenne S 2026 débuteront cet été au Canada.