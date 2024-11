Porsche 911 Targa hybride 1986: hybride et très vintage

Avec l’arrivée de la nouvelle 911 GTS T-Hybrid, Porsche a franchi le pas de l’électrification avec son modèle phare. Lors de notre passage au salon SEMA à Las Vegas, on est tombé sur une 911 Targa 1986 qui combine à la fois l’hybride et le vintage. Créativité, ingéniosité et bon goût étaient au menu.

Cette Porsche 911 Targa hybride 1986 est munie d’un moteur générateur électrique de 110 kW.

Elle a été entièrement restaurée par l’atelier bb-Auto.

Haute en couleur, cette 911 développe 550 chevaux.

Dans l’océan de voitures distinctives présentes au salon SEMA ces derniers jours, cette Porsche 911 Targa hybride 1986 a d’abord attiré notre attention par son allure haute en couleur. Comme on peut le voir en jetant un coup d’oeil aux photos, elle est peinte en noir et décorée de bandes très constrastantes qui sont bleue, rose, orange, jaune et verte. On n’est pas loin de l’arc-en-ciel. Les plus nostalgiques se souviendront assurément de la 911 Turbo réalisée en partenariat avec Polaroid à la fin des années 1970 qui a largement inspiré cette création.

Toutefois, elle retient encore plus l’attention lorsque l’on s’attarde à son groupe motopropulseur. En effet, cette Porsche 911 1986 est animée par un moteur à six cylindres en ligne à plat de 4,0 L. Qui plus est, cette 911 complètement réimaginée intègre la technologie hybride. Elle inclut un moteur générateur électrique de 110 kW positionné entre le moteur à essence et la transmission manuelle à cinq rapports. Cette motorisation développe une puissance totale de 550 chevaux.

La voiture est munie de freins Brembo et de jantes de 18 pouces dont le style est calqué sur les célèbres roues Fuchs. À l’intérieur, le bleu vif est à l’honneur. On y reprend également les couleurs de l’arc-en-ciel. Quant au tableau de bord, il a été quelque peu modernisé. Un système de climatisation électrique a été installé à bord de cette Porsche 911 Targa hybride 1986.