La Porsche 911 GTS devient hybride en 2025

La GTS bénéficie d’un moteur à essence plus puissant et d’un système hybride performant.

La 911 standard fait peau neuve.

Porsche vient de dévoiler la dernière 911, et une d’entre elles offre une motorisation électrisée. Elle n’est pas entièrement électrique ni même VEHR, mais la Porsche 911 GTS 2025 est équipée d’un système appelé T-Hybrid qui propulse son gros moteur six cylindres à plat à des niveaux de performance encore plus élevés.

Résultat : 532 ch et 449 lb-pi de couple, la puissance totale du nouveau système. Le nouveau six cylindres de 3,6 L développe 478 ch et 420 lb-pi de couple à lui seul, avec des réponses améliorées grâce à un turbocompresseur électrique qui peut le faire tourner à bas régime ou générer de la puissance en surrégime pour charger la batterie hybride de 1,9 kWh. Le total représente 59 ch de plus que la dernière modèle GTS avec son moteur 3,0 L.

Un moteur électrique est intégré à la transmission PDK et développe 54 ch et 110 lb-pi de couple au ralenti. Il comble le bas de la plage de puissance et stimule l’accélération au démarrage.

Pour la GTS 2025, Porsche a choisi d’intégrer les roues arrière directionnelles de série. Grâce à la haute tension du système hybride, la stabilisation du roulis est également disponible en option. Les amortisseurs adaptatifs font également partie de l’équipement de série.

Les modèles 911 Carrera 2025 de série gagnent également en puissance, même s’il ne s’agit que d’un moteur de 3,0 litres. Un nouveau refroidisseur intermédiaire et des turbocompresseurs provenant du dernier modèle GTS augmentent la puissance de neuf unités pour atteindre 388 ch et 331 lb-pi.

Les deux modèles reçoivent de nouveaux phares et de nouveaux feux arrière. La GTS ajoute des volets aérodynamiques actifs dans les grilles avant et en dessous, dans le but d’améliorer les performances aérodynamiques à grande vitesse et de renforcer le refroidissement lorsque vous utilisez la puissance. À l’intérieur, la 911 reçoit un nouvel écran numérique pour le tableau de bord et une nouvelle version de Porsche Communication Management avec une intégration plus poussée d’Apple CarPlay et davantage d’applications.

La Porsche 911 Carrera 2025 est proposée à partir de 135 600 $ au Canada. Les modèles GTS commencent à partir de 182 500 $, les deux étant offerts en coupé ou en cabriolet et le GTS étant offert en version arrière ou à traction intégrale. Le modèle Targa est offert en version GTS à traction intégrale pour 206 000 $.