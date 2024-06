Polestar veut être présent dans d’autres marchés

Polestar va-t-il suivre ce modèle en Amérique du Nord?

Pour l’instant, la Suède et la Norvège sont les seuls marchés à avoir adopté le nouveau modèle.

Le petit constructeur d’origine suédoise Polestar a confirmé son intention d’élargir son empreinte commerciale et ses opérations de vente au détail au sein des marchés où il est déjà implanté. Aussi, Polestar veut aussi poursuivre sa pénétration de marchés nouveaux, surtout avec une gamme de plus en plus large.

En effet, sur le continent européen notamment, Polestar veut passer à un modèle de vente par agence non authentique. En revanche, il sera toujours possible pour la clientèle intéressée aux produits de la marque de commander leur prochain véhicule sur le site web de la marque ou même dans les établissements et points de service du constructeur.

Les premiers marchés européens à passer à un modèle de vente sans agence d’origine sont la Suède et la Norvège et Polestar a confirmé que d’autres marchés d’importance suivraient cette nouvelle façon de faire.

En fait, le constructeur veut accélérer son expansion géographique en s’installant dans sept nouveaux marchés d’ici la fin de l’année. De ce nombre, la France est celui avec le plus grand marché en volume pour les voitures électriques. Polestar va aussi répandre son réseau à la République tchèque, à la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Thaïlande et le Brésil.

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a déclaré : « L’expansion de nos opérations de vente au détail avec des partenaires nouveaux et existants nous permettra d’atteindre davantage de clients. Grâce à ces partenariats et à cette expansion, nous capitaliserons sur la force de notre marque et sur notre gamme de modèles en pleine expansion. »

Il sera intéressant de voir comment Polestar va s’ajuster dans une industrie automobile de plus en plus virtuelle et de moins en moins portée à poursuivre les méthodes du passé.