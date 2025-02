Plus d’électriques : Toyota travaillerait sur un RAV4 à batteries

Le prochain RAV4 sera assurément plus électrifié que l’actuel.

Toyota va présenter un nouveau modèle 100 % électrique en Europe.

L’un des nouveaux véhicules les plus attendus cette année est sans contredit le Toyota RAV4 de sixième génération. Le très populaire VUS compact a fait son apparition en 2018 en tant que modèle 2019 et dans une catégorie aussi courue que les utilitaires de taille compacte, un modèle ne peut pas demeurer au beau fixe trop longtemps.

Et même si les ventes de l’actuel RAV4 vont toujours aussi bien, le géant nippon n’a plus le choix : il doit revoir de fond en comble son modèle le plus vendu. Si le dévoilement est attendu plus tard cette année, le RAV4 de nouvelle facture sera assurément un modèle 2026.

Mais, ce n’est pas tout, car Toyota pourrait calquer sa stratégie employée avec sa plus récente berline Camry. Le RAV4 pourrait donc passer directement à une motorisation hybride livrée d’office. La variante munie d’un simple moteur thermique pourrait donc disparaître de la liste des options. Bien entendu, le retour d’un RAV4 PHEV est déjà assuré de revenir, compte tenu de sa forte popularité auprès du public, mais c’est surtout l’addition d’une version 100 % électrique qui fait beaucoup jaser.

Voilà d’ailleurs où le futur RAV4 se distinguerait grandement de la Camry qui, au moment d’écrire ces lignes, n’a pas cette alternative à batteries au sein de sa gamme. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quelle sera l’avenue empruntée par Toyota à ce chapitre, car l’actuel multisegment bZ4X n’a pas vraiment connu le succès escompté. Si le constructeur met fin au bZ4X et le remplace par une version électrique du RAV4 qui, souhaitons-le, serait plus efficace que le premier VÉ de la marque, il pourrait bien accélérer son virage électrique.

La notoriété du RAV4 est un atout dans le jeu de Toyota et le constructeur doit en profiter, quelle que soit le type de motorisation. Bien évidemment, avec une gamme entièrement électrifiée, le RAV4 serait obligatoirement équipé d’un moteur électrique au deuxième essieu dans les deux variantes hybrides, tandis que l’option électrique serait quant à elle équipée d’une paire de moteurs électriques ou d’un seul moteur si Toyota décide de revenir avec une version moins onéreuse.

D’ailleurs, Toyota va procéder au dévoilement d’un tout nouveau véhicule entièrement électrique le 12 mars prochain, selon ce qu’indique un communiqué émis par le site média britannique de Toyota. Et ce dernier semble avoir des proportions d’un VUS très aérodynamique. Si nous avions à parier sur l’identité de ce nouveau véhicule, nous miserions probablement sur une version de production du prototype bZ Compact SUV dévoilé en 2022.

Et même si le public s’intéresse de plus en plus aux véhicules hybrides, ça ne veut pas dire que Toyota ralentit son offensive électrique. Les prochains mois risquent donc d’être chargés au chapitre des dévoilements de nouveaux modèles à batteries.