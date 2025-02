Toyota Canada étend la disponibilité du bZ4X à toutes les provinces

Le PDG de Toyota Canada annonce des plans pour étendre la disponibilité du VUS électrique bZ4X au-delà du Québec et de la Colombie-Britannique, à toutes les provinces canadiennes.

Le Toyota bZ4X sera élargi de ses marchés actuels au Québec et en Colombie-Britannique à une disponibilité nationale dans toutes les provinces canadiennes.

Le nouveau modèle 2025 LE AWD rejoint la gamme avec une autonomie de 367 kilomètres et des caractéristiques de sécurité améliorées à partir de 47 016 $.

L’annonce de l’expansion nationale signalise l’engagement de Toyota envers la croissance et l’accessibilité du marché des véhicules électriques au Canada.

Toyota Canada étendra la disponibilité de son VUS électrique bZ4X à toutes les provinces canadiennes, marquant une transition notable par rapport à sa sortie limitée actuelle au Québec et en Colombie-Britannique. L’annonce a été faite par Cyril Dimitris, Président et PDG de Toyota Canada, lors d’un événement précédant le Salon international de l’auto du Canada 2025.

Modèle AWD d’une autonomie de 367 km qui mène l’entrée sur le marché national

L’expansion nationale mettra en vedette l’ensemble de la gamme du bZ4X, y compris le nouveau modèle LE AWD. Les variantes à traction intégrale offrent une autonomie allant jusqu’à 367 kilomètres, tandis que le modèle à traction avant atteint jusqu’à 406 kilomètres entre les charges.

« Le Toyota bZ4X est le VÉ à batterie qui repose sur l’expertise inégalée de Toyota dans l’électrification des groupes motopropulseurs. Le résultat est un VUS bien conçu, bien construit et bien conçu qui facilite l’adoption par les Canadiens de l’avenir du transport, dès aujourd’hui », a déclaré Dimitris.

La gamme 2025 se compose de quatre versions : le LE avec traction avant à partir de 46 515 $, le nouveau LE AWD à 47 016 $, le XLE AWD à 51 845 $ et le XLE AWD avec forfait Technologie à 59 830 $. Tous les modèles sont équipés de Toyota Safety Sense 3.0 et de systèmes Toyota Multimedia en tant qu’équipement de série.

Le système à traction avant délivre 201 chevaux et 196 lb-pi de couple, tandis que les modèles AWD produisent 214 chevaux et 248 lb-pi de couple. Les caractéristiques standard comprennent des phares à LED avec niveau automatique, des sièges avant chauffants et un contrôle climatique automatique à double zone.

Pour 2025, Toyota a amélioré les deux modèles XLE avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Le XLE AWD inclut maintenant l’alerte de circulation croisée avant et l’assistance au changement de voie, tandis que le forfait Technologie XLE AWD ajoute la fonctionnalité d’assistance dans les embouteillages.

Le calendrier de l’expansion nationale et les détails spécifiques d’allocation des concessionnaires seront annoncés plus tard cette année.