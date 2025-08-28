Plus de technologies et de confort pour le Porsche Macan électrique 2026

Porsche améliore le Macan électrique 2026 avec une clé numérique, un contrôle vocal IA et bien plus.

La clé numérique Porsche est maintenant compatible avec les appareils Apple et Android, avec accès multi-utilisateurs.

Nouvelles fonctions de stationnement : capot transparent, stationnement programmé et système de vision à 360 degrés.

La capacité de remorquage passe à 2 500 kg pour les versions à traction intégrale du Macan.

Porsche a annoncé des mises à jour pour le Macan entièrement électrique de l’année modèle 2026, ajoutant de nouvelles fonctions numériques, davantage de technologies d’assistance à la conduite et une capacité de remorquage accrue. Les livraisons canadiennes sont prévues pour le début de 2026, et les commandes sont déjà ouvertes.

Le Macan électrique 2026 introduit une clé numérique Porsche compatible avec iPhone, Apple Watch et certains appareils Android. Grâce aux technologies NFC, BLE et Ultra-Wideband, les utilisateurs peuvent verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans sortir leur appareil d’une poche ou d’un sac. La clé numérique peut être partagée avec jusqu’à sept utilisateurs et inclut des réglages de permissions pour différents niveaux d’accès. L’ouverture du coffre et le contrôle des compartiments de rangement via l’application My Porsche nécessitent le forfait Porsche Connect.

Plusieurs nouvelles fonctions d’assistance à la conduite sont offertes grâce au système Surround View mis à jour. Elles comprennent le support actif au stationnement pour les manœuvres parallèles et perpendiculaires automatisées, le capot transparent offrant une vue virtuelle vers l’avant, ainsi que le stationnement programmé, qui automatise des routines de stationnement préenregistrées dans des lieux familiers. L’assistant de marche arrière permet au véhicule de retracer un trajet déjà effectué en marche arrière sur une distance allant jusqu’à 50 mètres.

Le système Voice Pilot a été amélioré grâce à l’intelligence artificielle pour faciliter des interactions vocales naturelles et à étapes multiples. L’assistant soutenu par l’IA peut répondre à des questions concernant les caractéristiques et les fonctions du véhicule.

Porsche a également élargi les capacités de divertissement à bord du Macan électrique. De nouvelles fonctions de jeux sont désormais disponibles via le centre d’applications, incluant des titres de Gameloft et d’Obscure Interactive accessibles par AirConsole. Ces jeux peuvent être contrôlés par l’écran tactile, un téléphone intelligent ou une manette Bluetooth. Un écran passager optionnel permet d’utiliser des applications de divertissement pendant que le véhicule est en mouvement, avec compatibilité pour écouteurs Bluetooth.

La capacité de remorquage des versions à traction intégrale, comme le Macan 4, le Macan 4S et le Macan Turbo, a été augmentée de 500 kilogrammes, atteignant désormais 2 500 kilogrammes. Le planificateur de recharge Porsche a été mis à jour pour tenir compte des préférences de fournisseurs de recharge, et de nouvelles options de personnalisation ont été ajoutées, comme les seuils de porte personnalisés et l’éclairage de courtoisie à DEL intégré aux portières.