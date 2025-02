On a conduit 19 kilomètres après que la batterie d’un Kia Niro EV soit à plat

Et si on drainait complètement la batterie à haute tension d’un véhicule électrique en plein hiver pour constater ce qui se passe ensuite? Voilà l’exercice auquel on s’est prêté.

En ce début du mois de février, EcoloAuto s’est joint à une initiative nationale de CAA qui s’est donné pour mission de mettre à l’essai de manière extrême une quinzaine de véhicules électriques parmi les plus populaires actuellement sur le marché. Essentiellement, le périple a débuté à Ottawa avant de se boucler à Mont-Tremblant.

Ce projet est inspiré d’une idée de la Fédération Automobile de Norvège qui organise depuis cinq ans une série de tests intensifs sur les véhicules électriques.

À bord d’un Kia Niro EV

Nous avons réalisé notre périple en compagnie d’un membre de l’équipe de CAA-Québec ainsi que d’un remorqueur d’expérience de la région de Niagara en Ontario. Au volant d’un Kia Niro EV, nous avons quitté le centre-ville d’Ottawa le mardi 4 février et l’objectif était de se rendre à Mont-Tremblant en suivant un itinéraire établi qui n’était pas le chemin le plus court, précisons-le. Chaque équipe devait respecter certaines consignes claires: le réglage de la température était fixe à 21 °C, le volant et les sièges chauffants ne pouvaient être activés, le régulateur de vitesse ne pouvait être utilisé et il ne fallait pas dépasser les limites de vitesse par plus de 5 km/h. Ces consignes, certes arbitraires, permettaient une certaine forme d’uniformité au sein de la flotte de véhicules.

Dans des conditions idéales, l’autonomie d’un Kia Niro EV s’élève à 407 kilomètres.

En empruntant parfois des routes provinciales, tantôt des autoroutes, nous nous sommes rendus jusqu’à Notre-Dame-de-la-Merci pour casser la croûte en milieu de journée après un bref arrêt à Grenville.

Au fil des kilomètres parcourus, nous nous sommes bel et bien rendu compte que nous n’allions pas être en mesure de nous rendre à Mont-Tremblant avec l’énergie restante.

Pas de panique!

L’énergie du désespoir du Kia Niro EV

Alors que nous circulions sur la sinueuse route 329, le Kia Niro EV affichait une autonomie restante de 0% et de 0 kilomètre. On croyait que la fin était plus proche qu’elle ne l’était en réalité. À partir de ce point, nous avons été capables de rouler pas moins de 19 kilomètres supplémentaires alors que la batterie était vraisemblablement vide d’après les indications du véhicule. Au fil des kilomètres, nous avons perdu le système de chauffage à bord de l’habitacle. La vitesse maximale du véhicule était considérablement réduite. Le relief de la région dans laquelle on se trouvait était à la fois un obstacle et un atout. Alors que le Niro EV avait du mal à se rendre au sommet de certaines côtes dans les derniers retranchements, il profitait des nombreuses descentes pour emmagasiner un peu d’énergie.

C’est un peu au nord de Sainte-Agathe-des-Monts sur la route 117 que le Kia Niro EV a déclaré forfait. Heureusement, nous avons été en mesure de nous ranger de manière sécuritaire sur l’accotement. Dans les dernières centaines de mètres, nous avons eu l’impression de perdre momentanément la servodirection. Sans chauffage depuis plusieurs minutes, il faisait froid à bord du véhicule. Le mercure oscillait autour de -10 °C à l’extérieur.

Une borne à la rescousse

Tel qu’il avait été prévu par les organisateurs de ce test extrême, nous avons été mis en contact avec un remorqueur affilié à CAA-Québec. Celui-ci est arrivé peu de temps après la panne et a rapidement fait grimper le Kia Niro EV sur sa plate-forme. Le remorqueur a laissé le véhicule quelques kilomètres plus loin où se trouvait une série de bornes Flo de 50 kW dans un stationnement à Sainte-Agathe-des-Monts.

Après à peine quelques minutes à la borne, le Kia Niro EV a repris vie sans caprice. L’autonomie indiquée a monté graduellement. Nous y sommes restés une trentaine de minutes avant de reprendre la route vers Mont-Tremblant afin de boucler le périple.

En bref

Nous retenons de ce périple que les températures froides affectent sévèrement l’autonomie d’un véhicule électrique. Dans les faits, nous n’avons été en mesure que de rouler 285 kilomètres, ce qui est largement inférieur à l’autonomie de 407 kilomètres annoncée par le manufacturier et Ressources naturelles Canada.

Il est également important de retenir que le Kia Niro EV mis à l’essai affiche est généreux en avertissement. À partir de 25% d’autonomie restante, le véhicule devient de plus en plus insistant. Les messages et les voyants se multiplient. Il est carrément impossible d’ignorer les avertissements. Ainsi, nombreuses sont les occasions de repérer une borne de recharge à proximité ou encore de stationner son véhicule de manière sécuritaire et de réquisitionner les services de l’assistance routière.

Pour tomber en panne d’électricité, il faut quasiment faire exprès. Comme nous l’avons fait.