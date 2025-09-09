Nouvelle Ferrari 849 Testarossa : Hybride rechargeable avec 1 050 chevaux et une autonomie électrique de 25 km

La nouvelle Ferrari ressuscite le légendaire nom Testarossa avec un groupe motopropulseur VEHR… et un museau particulier

Ferrari lance la 849 Testarossa avec un V8 hybride de 1 050 chevaux.

Groupe motopropulseur repensé : appui aérodynamique accru et meilleure efficacité thermique.

Nouvel habitacle avec HMI avancée et systèmes d’aide à la conduite.

Ferrari a dévoilé la 849 Testarossa, une nouvelle supervoiture hybride rechargeable qui prend la place de la SF90 Stradale au sommet de la gamme. Ce modèle marie un V8 biturbo retravaillé de 830 chevaux à trois moteurs électriques pour une puissance combinée de 1 050 chevaux.

Le véhicule remet en scène le nom emblématique « Testarossa », apparu pour la première fois en 1956 et immortalisé en 1984. La toute première « Redhead » est aujourd’hui perçue comme l’une des plus belles Ferrari de tous les temps. Il faut admettre que la Testarossa des années 80 est loin d’être aussi élégante, mais son statut d’icône et son rôle vedette dans la série Miami Vice lui confèrent une aura inégalée. Il est difficile d’imaginer que la nouvelle Testarossa atteindra une renommée similaire.

Le design un peu maladroit de l’avant s’explique par des impératifs aérodynamiques. Il résulte d’un développement axé sur l’augmentation de l’appui au sol et de l’efficacité thermique. La voiture génère 415 kg d’appui à 250 km/h, soit 25 kg de plus que la SF90 Stradale. Des générateurs de vortex, des diffuseurs redessinés et un aileron arrière actif à deux sections améliorent la gestion des flux d’air.

Le groupe d’options Assetto Fiorano, sans doute extrêmement coûteux, est à l’origine de ce fameux museau. Il bonifie l’aérodynamisme et les performances avec des composants en fibre de carbone, des ailerons avant, et des doubles ailes arrière. Il réduit le poids du véhicule de 30 kg.

Le cœur de la 849 Testarossa est un moteur V8 de 3,9 litres à carter sec, monté en position centrale arrière, qui produit 830 chevaux à 7 500 tr/min et 842 Nm (621 lb-pi) de couple à 6 500 tr/min. Il profite d’un turbocompresseur plus gros, d’un système d’admission et d’échappement revus, ainsi qu’un allègement généralisé. Malgré les 50 chevaux de plus par rapport à la SF90 Stradale, son poids à sec demeure à 1 570 kg.

Le système hybride rechargeable comprend trois moteurs électriques : deux à l’avant et un MGU-K à l’arrière. Ils ajoutent collectivement 220 chevaux. La batterie lithium-ion de 7,45 kWh permet une autonomie électrique maximale de 25 km (probablement selon WLTP). En mode eDrive, la voiture utilise uniquement ses moteurs électriques avec une puissance de 163 chevaux.

Le groupe motopropulseur combiné permet des accélérations fulgurantes : de 0 à 100 km/h en moins de 2,3 secondes et de 0 à 200 km/h en 6,35 secondes. La vitesse de pointe dépasse 330 km/h. Le système de refroidissement a été revu pour gérer cette puissance accrue : la surface des radiateurs a augmenté de 18 % et la capacité des refroidisseurs d’air de 19 %.

La 849 Testarossa inaugure un nouveau contrôleur de freinage ABS Evo ainsi que le Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), qui modélise en temps réel le comportement du véhicule pour améliorer sa dynamique. Une nouvelle géométrie de suspension, des ressorts allégés et des amortisseurs mis à jour offrent un gain de 3 % en performance latérale par rapport au modèle sortant.

Le système de freinage a été bonifié avec des disques plus grands à l’avant et à l’arrière, une meilleure gestion thermique et des étriers optimisés. Le freinage régénératif a été recalibré pour une réponse plus fluide et une meilleure récupération d’énergie. L’efficacité de refroidissement des freins arrière a été augmentée jusqu’à 70 % grâce à des conduits et une séparation des flux d’air repensés.

Les pneus sur mesure sont fournis par Michelin, Pirelli et Bridgestone, en dimensions 265/35 R20 à l’avant et 325/30 R20 à l’arrière.

L’habitacle allie commandes analogiques et numériques via une nouvelle interface HMI. Le tableau de bord intègre une console centrale flottante et des motifs inspirés de voiles, tandis que le nouveau volant propose des boutons mécaniques pour les fonctions principales. Les sièges sont offerts en versions confort ou course, avec construction en fibre de carbone en option.

La 849 Testarossa comprend le programme d’entretien planifié de 7 ans de Ferrari, ainsi que des garanties prolongées facultatives pour les composants hybrides. Les clients peuvent prolonger la couverture jusqu’à 16 ans, incluant le remplacement de la batterie sans frais supplémentaires.

Les nouvelles options de personnalisation incluent les couleurs extérieures Rosso Fiammante et Giallo Ambra, ainsi qu’un habitacle en Alcantara Giallo Siena. Des jantes forgées sont proposées avec des géométries personnalisables développées en collaboration avec l’équipe d’aérodynamique.

Et enfin, si vous devez demander le prix…