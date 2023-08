Nissan retarde le lancement de la nouvelle génération du Frontier, suscitant des spéculations sur une version électrique

Avec le report du lancement de la nouvelle génération du Frontier, les spéculations se multiplient sur les projets de Nissan de transformer ce modèle en véhicule électrique.

Nissan prolonge de deux ans la production de l’actuel Frontier, potentiellement en vue d’une préparation stratégique pour la version électrique.

La transformation du site de Canton et l’élargissement de la gamme de véhicules électriques de Nissan laissent entrevoir une évolution vers la mobilité électrique.

La récente décision de Nissan de retarder l’introduction de la nouvelle génération de la camionnette Frontier a suscité des discussions dans le monde de l’automobile. Plutôt que d’aller de l’avant avec le modèle de nouvelle génération initialement prévu pour l’année modèle 2027, les spéculations croissantes se concentrent sur la possibilité que le Frontier actuel évolue vers un pick-up de taille moyenne entièrement électrique. La prolongation de la période de production de l’actuel Frontier, telle que révélée dans un mémo du fournisseur détaillé par Automotive News, fait allusion aux considérations stratégiques de Nissan dans le cadre de ses efforts d’électrification.

L’usine de Canton, dans le Mississippi, où la production du Frontier se poursuit, était prête à passer à la fabrication des nouveaux véhicules électriques de Nissan et d’Infiniti. La réticence de Nissan à entreprendre le lancement d’un modèle important tout en naviguant dans les complexités du démarrage de la production de véhicules électriques semble être le facteur déterminant de cette décision. Des sources suggèrent que le Frontier pourrait carrément sauter un remaniement en profondeur.

L’incursion de Nissan sur le marché des véhicules électriques remonte à plus d’une décennie avec l’introduction de l’emblématique LEAF. Récemment, la LEAF a franchi une étape importante en franchissant le cap du million de véhicules électriques vendus. Néanmoins, la LEAF s’est heurtée à une concurrence accrue, car divers constructeurs automobiles ont lancé des véhicules électriques avancés dotés d’une plus grande autonomie, d’une technologie sophistiquée et d’une infrastructure de recharge améliorée.

En réponse à l’évolution de la dynamique du marché, Nissan a lancé la Nissan Ariya en 2022, son deuxième modèle tout électrique destiné au marché de la consommation de masse. L’arrivée de ce modèle sur le marché américain à la fin 2022 a démontré sa capacité à dépasser la LEAF en termes de ventes. Parallèlement, Nissan se lance dans un investissement substantiel en consacrant 500 millions de dollars à la transformation de son usine de Canton, dans le but d’en faire un centre de production de véhicules électriques.

Le calendrier de production présenté par Automotive News indique que l’usine commencera à produire deux berlines électriques en 2026, suivies par l’introduction de crossovers électriques dans les années suivantes. David Johnson, vice-président principal de Nissan pour l’Amérique du Nord, a confirmé que Canton servirait de point central pour les initiatives d’électrification au cours des cinq à six prochaines années.

Tyler Slade, président du conseil consultatif de Nissan, a subtilement suggéré la perspective d’une camionnette électrique compacte. M. Slade a souligné l’héritage durable de la marque Frontier et a évoqué la progression logique vers une version électrique en réponse aux préférences des concessionnaires. Il a souligné les avantages qu’offrent les camions électriques en termes de réduction des coûts d’exploitation.

Malgré les spéculations croissantes, Nissan s’est abstenu de tout commentaire officiel. Les observateurs du secteur estiment que la décision de retarder le lancement du Frontier s’inscrit dans une stratégie visant à permettre au marché de mûrir. Cette approche permet à Nissan d’intégrer en douceur un Frontier électrique dans un paysage automobile en pleine évolution, en garantissant un volume et une rentabilité optimal.